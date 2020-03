Spitalul militar mobil din Constanța ar putea fi funcţional de săptămâna viitoare - Prefectul doreşte creşterea capacităţii de testare pentru Covid-19

Prefectul judeţului Constanţa, George Niculescu, spune că spitalul militar mobil ar putea fi funcţional de săptămâna viitoare şi că în prezent se analizează unde va fi amplasat, existând trei variante în acest sens, notaează Agerpres.

Prefectul George Niculescu a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că organigrama acestui spital este curs de stabilire şi că personalul care îl va deservi va fi din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

"Numărul de paturi nu este stabilit, iar personalul medical care va deservi acest spital mobil, organigrama este în curs de lucru. Pot să vă spun însă că personalul acestui spital va fi personal medical militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale”, a explicat reprezentantul Guvernului în teritoriu.

El a precizat că în prezent sunt analizate trei variante de amplasare a acestui spital mobil.

"Pot să vă spun că am luat în considerare locaţia unde se propunea a fi construit Spitalul Regional, am luat în considerare stadionul Portul şi încă o locaţie care se află în afara municipiului Constanţa. Mâine la ora 10:00 specialişti de la Bucureşti vor veni şi împreună vom analiza fiecare dintre aceste locaţii”, a menţionat prefectul.

El speră ca spitalul militar mobil să devină funcţional de săptămâna viitoare.

"Sper ca săptămâna aceasta să fie trimis spre Constanţa, urmând câteva zile să dureze până când va fi amplasat, funcţional sper să fie săptămâna viitoare şi să putem oferi servicii medicale constănţenilor în acest spital mobil”, a explicat George Niculescu.

El a mai afirmat că Spitalul Clinic de Boli Infecţioase are disponibile 690 de teste pentru diagnosticarea coronavirusului.

"Astăzi Spitalul de Boli Infecţioase mai are pe stoc 690 de teste. De asemenea, pot să vă spun că această capacitate de testare nu a fost afectată de venirea celor 225 de români în judeţul Constanţa, probele acestora au fost prelevate de DSP imediat după ce au debarcat din aeronavă şi trimise spre lucru probele, spre testare, la Bucureşti. Deci, capacitatea de testare a judeţului nu a fost afectată de venirea acestor persoane”, a mai spus George Niculescu.

El doreşte creşterea capacităţii de testare a persoanelor suspectate de coronavirus.

"Odată cu venirea spitalului mobil în Constanţa, Guvernul va trimite şi un aparat real-time PCR. De asemenea, am făcut demersuri pentru a primi din judeţul Cluj încă un aparat de testare. Aştept încheierea unui protocol între DSV şi DSP pentru a putea folosi aparatul de testare real-time PCR, care se află în dotarea DSV Constanţa. După cum bine ştiţi, acolo se efectuează probe pentru pestă porcină şi se poate folosi şi pentru testarea cu Covid-19. Înţeleg de la un important agent economic din judeţul Constanţa că are în vedere achiziţionarea a două aparate de testare şi dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie cu aceste două aparate. Deci în total vorbim de cinci noi aparate de testare care se vor adăuga la cele două pe care le are în dotare Spitalul de Boli Infecţioase”, a mai afirmat prefectul judeţului Constanţa.