Sportul paralimpic va face parte din Strategia Naţională pentru Sport (ministru)

Ministrul Sportului, Eduard Novak, a afirmat sâmbătă, la Târgu Mureş, că sportul paralimpic va face parte din Strategia Naţională pentru Sport.

Declaraţia a fost făcută după de ministrul a fost partenerul tânărului Ştefan Dogaru, medaliat internaţional la Para Teqball, împotriva echipei preşedintelui Federaţiei Internaţionale de Teqball, Viktor Huzsar, co-fondatorul acestui sport.

"Cu siguranţă, sportul cu dizabilitate, sportul paralimpic, va face parte din Strategia Naţională pentru Sport şi noi ne luptăm pentru posibilitatea ca şi sportivii cu dizabilităţi să aibă aceeaşi şansă de a participa, de a se antrena. Tot pentru acest lucru noi am iniţiat deja un program de accesibilizare a bazelor sportive în România, pentru că prima condiţie de dezvoltare a sportului paralimpic este ca bazele sportive să fie accesibile pentru persoane cu dizabilităţi", a precizat Eduard Novak, care este singurul campion paralimpic al României, multiplu medaliat internaţional la paraciclism.

Partenerul ministrului Novak în meciul demonstrativ de Teqball de la Târgu Mureş, Ştefan Dogaru, în vârstă de 17 ani, s-a clasat recent pe locul al doilea la prima competiţie de Para Teqball din lume.

"De un an am descoperit Teqball-ul şi Para Teqball-ul, sportul pe care îl practic. Am primit cadou o masă de la Federaţia Română de Teqball, să îmi cresc performanţele şi, de ce nu, pe viitor să devin campion, să sperăm şi campion paralimpic. Am nevoie să practic 3-4 ore pe zi ca să îmi îmbunătăţesc performanţele. Am ocupat locul 2 la simplu şi locul doi la dublu mixt la prima competiţie Para Teqball din lume, a fost un sentiment incredibil că am putut să reprezint România şi să ocup un loc foarte bun. Masa primită - a fost un sentiment extraordinar, încă îl simt, a fost o surpriză incredibilă şi abia aştept să mă antrenez. Am jucat astăzi şi împotriva lui Eric de Oliveira (fostul fotbalist de la Gaz Metan Mediaş care a fost nevoit să se retragă din cauza unei accidentări - n.r.) şi este incredibil. Se vede că este un star al fotbalului românesc, chiar dacă nu e român, are un control incredibil şi sper să mai joc cu el. Joc cu mai mulţi colegi şi vreau să îi familiarizez şi pe ei să avem cât mai mulţi sportivi în competiţii. Sunt foarte fericit să aud că domnul ministru Novak încurajează sportul paralimpic", a declarat Ştefan Dogaru.

Preşedintele Federaţiei Române de Teqball, Teodor Luca, este cel care a decis să doteze liceul la care învaţă Ştefan Dogaru cu o masă specială de Teqball.

"A fost o demonstraţie de Para Teqball şi l-aţi văzut pe Ştefan Dogaru, care este un sportiv care ne va reprezenta la viitoarele campionate paralimpice, un copil de 17 ani, pentru care, înainte de sărbători, i-am făcut o mare surpriză. Şi aceasta pentru că liceul din Curtea de Argeş, unde el învaţă, a fost dotat cu o astfel de masă pentru ca el să practice în fiecare zi sportul pe care îl iubeşte. Iar la 17 ani, dacă treci peste aceste dizabilităţi, să faci şi sport şi şcoală, pentru că este primul la învăţătură, este un exemplu de urmat", a declarat Teodor Luca.