Ştefan Oprea: 'Vrem să demarăm un nou program, Start Export, care va ajuta firmele româneşti să iasă pe pieţele externe'

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat vrea să demareze un nou program, numit Start Export, prin care firmele româneşti să fie încurajate să iasă pe pieţele externe, a declarat, joi, ministrul de resort, Ştefan Oprea, potrivit Agerpres.

El a participat la International Business Forum, unde a menţionat intenţia de a demara acest program, iar, la plecare, a dat jurnaliştilor mai multe informaţii.

"Am pornit de la analiza pieţei şi de la analiza exporturilor României. 75% din exporturile noastre merg pe piaţa europeană, 10% pe partea Europa non-UE, iar 15% pe pieţele tradiţionale sau alte pieţe. De asemenea, sub 50% din companiile româneşti exportă, am spus că este loc de îmbunătăţire", a spus Oprea.

El a subliniat că principalul scop este de a aduce în percepţia publică ideea de export, precum şi potenţialul şi beneficiile acestui proces.

"Start Export trebuie să fie o zonă unde să ne aplecăm foarte mult spre educaţie. Imaginăm un incubator de afaceri în care să testăm aceste proiecte de educare pe diverse domenii, unde să putem aduce experienţa noastră din minister, misiuni economice şi posibilitatea de a folosi reţeaua de consilieri economici. Aceste informaţii trebuie să le aducem către antreprenori. Trebuie să explicăm că există o cultură de business, felul în care înţeleg să facă afaceri în diverse zone şi să explicăm despre oportunităţile pe care noi, în acordurile comerciale încheiate, le putem aduce către exportatorii români", a arătat ministrul.

Întrebat despre bugetul noului program, el a arătat: "Am vorbit cu mai multe bănci, care vor să fie parteneri în acest program. Am vorbit cu băncile pentru a veni cu un fond prin care să încurajăm firmele să exporte. Nu este numai atât. Şi fondurile europene pot veni şi sprijini companiile să-şj dezvolte capacităţile de producţie inclusiv pentru export. Este vorba de un mix al politicilor publice, pe care Guvernul le are în acest moment, într-un program prin care să trezim apetitul de export pentru companiile româneşti".

Alţi parteneri în proiect ar putea fi camerele de comerţ şi industrie, precum şi asociaţiile de export.

"Suntem în proces de a pune programul pe roţi într-un termen foarte scurt. Am primit de la Consiliul Concurenţei răspuns că este o schemă de minimis, prin urmare mai avem ceva paşi birocratici de făcut, dar eu sper ca spre sfârşitul anului, cel târziu la începutul anului viitor, acest program să fie funcţional", a continuat oficialul guvernamental.