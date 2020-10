Stefanos Tsitsipas nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg

Jucătorul grec de tenis Stefanos Tsitsipas, locul 5 mondial, este accidentat la piciorul stâng şi nu va participa la turneul de la Sankt Petersburg, potrivit news.ro.

El s-a accidentat la turneul de la Roma şi durerile au fost resimţite mai tare la semifinala de la Roland Garros, pierdută în faţa lui Novak Djokovici.

"M-am accidentat uşor la picior, am făcut un RMN şi, urmând sfaturile medicului, am decis să mă retrag de la turneul de la Sankt Petersburg, să am o săptămână de pauză şi să mă pregătesc pentru Viena", programat începând din 26 octombrie, a anunţat Tsitsipas.

El a mai spus că abia aşteaptă să evolueze la turneele de la Viena, Paris şi Londra.