Stelian Tănase, analiză la sânge: ce RISCĂ PSD prin suspendarea lui Klaus Iohannis

Jurnalistul și analistul Stelian Tănase susține că o eventuală suspendare a președintelui Klaus Iohannis de către cei din PSD comportă riscuri foarte mari pentru Liviu Dragnea. În primul rând, o suspendare ratată l-ar relegitima pe Iohannis și ar uni opoziția, iar PSD ar risca să aibă soarte vechiului PDL.

Citește și: SONDAJ CURS de tip Omnibus - PSD și PNL, în scădere. SURPRIZELE Victor Ponta și Dacian Cioloș

”Cred că tensiunea în PSD e din ce în ce mai mare, se apropie de limita suportabilității. In cursa constracronometru să-l salveze pe Dragnea liderii acestui partid au intins coarda prea tare. Poate nu neapărat la nivelul factorului uman. Aici lucrurile sunt clare – fiecare își vede de interesele lui. PSD este in mare un CAR ( casa de ajutor reciproc ) ca pe timpuri, de unde toți membrii mari si mici trag foloase. E și motivul pentru care înghit fără să clipească mizeriile din partea lui Dragnea&Co și își iau – cam inconstienti – riscuri. PSD este in plina aventură, condus de un cîrmaci ambițios spre un port inexistent. Atitudinea vine din beția succesului. De ce faceți lucrurile astea nepermise? au fost întrebați adesea de presă grangurii PSD. Pentru că putem!

E dictatura majoritătii de care vorbea și Iohannis după ce unul din consilieri l-a făcut să înțeleagă. Nu știu cît înțeles, dar sigur Dragnea n-a înțeles nimic. Dictatura majorității nu IMG_0015este esența democrației, așa cum crede liderul PSD, ci un abuz de putere. Ca să explic simplu – nu este normal să ai – să zicem- 53% majoritate și să confiști toată puterea, 100%. Dacă ai luat două treimi din voturi și ai o majoritate parlamentară de 2/3, atunci 1/3 rămîne la Opoziție. S-a înțeles ?

Nu e prima data cind tăvălugul majorității se rostogolește în Parlament pe baza acestei pretenții absurde că dacă ai voturi în plus poți să faci ce vrei, mai ales să bagi pe gît Opoziției lucruri inacceptabile. Mi-aduc aminte de PD, pe vremea lui Băsescu – defila prin Parlament votînd în sfidarea Opoziției de atunci. Să amintesc ce s-a întîmplat cu PD? Cum s-a ascuns sub faldurile altui partid ca să supraviețuiască (e vorba numai de cadre, PD ca atare dispărut).

Si PSD poate să dispară pentru că a abuzat de putere copios. A luat riscuri nepermise într-o viață politică normală de tip european. Pericolul de a deveni un partid de mîna a doua și de a se scinda e mai mare ca oricînd. Riscul pentru PSD este de a întoarce propriul electorat împotriva lui ( cum a pățit si PD ). Asta dacă va continua în aceeași manieră aventuristă din 2016-18. Borna kilometrică o constituie chestiunea suspendării lui Klaus Iohannis. S-ar putea să fie ultima inițiativă a PSD pe scena politică, după care începe retragerea în debandadă.

1/ Opozitia este divizată, suspendarea lui Iohannis de majoritatea PSD&ALDE ar uni-o. Este chiar ultimul lucru pe care-l doresc liderii PSD. 2/ Opinia s-ar întoarce complet impotriva PSD. Electoratul – indiferent de culoare – dorește mai mult ca orice liniște, stabilitate, nu vrea riscuri, incertitudine și aventură. În fond pînă la alegerile prezidențiale nu mai e mult. Doar un an. Graba e fără sens. Dacă încearcă să-l suspende pe Iohannis PSD riscă să nu mai aibe decît o parte din electoratul captiv pe care îl are azi. 3/ Suspendarea ar duce la izolarea României pe plan european. 4/ E foarte posibil ca suspendarea lui Klaus Iohannis să premeargă declinul puternic al PSD, așa cum s-a întîmplat în ultimii ani cu toate partidele social-democrate din Europa”, arată Stelian Tănase, pe blogul personal.