Stelian Tănase, înainte de Congresul PSD: Va fi un spectacol GROTESC! Curaj găină că te tai

Analistul politic Stelian Tănase susține că PSD organizează un Congres de alegere a prezidențiabilului, dar evenimentul va semăna mai mult cu o ședință de partid din anii 80. Tănase consideră că Dăncilă și liderii PSD sunt conștienți că n-au șanse la prezidențiale, dar merg pe principiul ”curaj găină că te tai!”.

”Azi PSD se intrunește întrun simulacru de congres – ceva care va seamăna leit cu o sedință județeana de partid din anii 80. Niste tovarăsi se strîng laolaltă să susțină cu aplauze si vot candidatura suprarealistă a șefei lor VVDăncilă pentru Cotroceni. Ce ambiție vană!!! Ce spectacol nereușit! La ce le-o fi trebuit pesedșstitor mascarada asta? Ce trambalare, masini, autobuze, hoteluri, trenuri, mese….Alti bani, altă distracție! Șefei supreme ( o veni cu helicopterul!?) a inceput – se vede- să ii placă sa fie gratulata, lingușită, să fie lăudata in discursuri ale adjunctilor si pupincuristilor domniei salș. Ii place de cind e sefă sa fie pupata in partile dorsale și pe obrajori. Alta rațiune nu gasesc pentru acest congres de butaforie. Este pierdere de vreme, atita vreme cit această candidatura de vodevil nu este contestată de nimeni. VVDancilă simte nevoia să își dea curaj. Are nevoie de baie de mulțime, acum cind intră in cursa si treaba devine seriosa. Nu mai poate da inapoi. Curaj găină că te tai! Intre doua shopping-uri, sedinte de cosmetica si coafor, trage un congres. Cea mai buna terapie împotriva disperării este sa asculți o sală plină -mii de persoane- cum te aplaudă. Exact de ce are nevoie. .

Rîzi tu rîzi, dar găina e moarta in coteț! Se vorbeste de procente intre 8-10% la 10 Noiembrie!!! zice infricoșata chiar Dancila. Are sondajele interne, confidentiale, care spun adevărul. A vazut cifrele și știe ce-o așteaptă. Data de 11 noiembrie 2019 va fi sinistră pentru ea. Nu numai că nu va trece in turul doi, să-l infrunte „bărbătește” pe Iohannis, dar va inregistra cel mai slab scor din istoria PSD. In fața acestui dezastru anunțat de pe acum, nimeni n-o poate ajuta și chiar dacă ar putea, nu vrea să o facă. PSD a incrucisat bratele și este gata să se predea.

Multi din sală îl regreta pe Liviu Dragnea. El ii reprezenta mai exact. Era liderul corupților, șmecherilor, plagiatorilor, semianalfabetilor, învirtiților. Vremea cind PSD era mare si tare s-a dus. Senzația de putere, lipseste tuturor. Au aplaudat violentele jandarmilor din 10 august. Acela era adevăratul PSD, zic ei. Incercarea VV Dăncila de a pune mănuși de catifea este privită în PSD cu multa neincredere și ca o uzurpare. Adevăratul spirit PSD se află într-o celulă la Rahova. Dar e și o lectie aici. Puterea in PSD a fost concentrata strict în mîinile unui singur om. Decizia s-a aflat intr-un singur cap. Odată scos din joc acest cap, PSD a inceput să se zbată fără sens, să facă mișcari haotice. Partidul a fost anihilat dintr-o singură lovitura.

VV Dancilă&Compania vor da azi un spectacol derizoriu și grotesc. Va fi o fugă înainte. Se va incerca mobilizarea partidului. Se va face respiratie artificiala unui mort. Sau măcar a unor părți din cadavru. Cadrele, baronimea – toți – simt o lehamite – nu vor sa tragă la rame. Știu bine în filiale că VVDăncilă este o carte perdantă. Cum a zis chiar ea – „ultima carte”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.