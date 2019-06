Stelian Tănase profețește o bătălie epocală în PNL: Rareș Bogdan îl sabotează pe Ludovic Orban

Analistul politic Stelian Tănase susține că scorul bun obținut de PNL la alegerile europarlamentare a fost o gură uriașă de oxigen pentru Ludovic Orban, care a fost astfel validat ca lider al PNL. În schimb, Rareș Bogdan vine tare din urmă și urmează o mare bătălie pentru șefia PNL, consideră Tănase.

”Pentru prima dată in 30 de ani de regim democratic PNL este primul partid în România. S-a clasat primul pe 26 mai, la o distanță confortabilă de PSD si USRplus. În 2016 cind dreapta a fost bine tăvălită, PSD l-a sanctificat pe Dragnea. Sper să nu se întîmple la fel cu Ludovic Orban, liderul PNL, care are meritul de a fi condus energic campania electorală în direcția care trebuia. Orban a reușit să mobilizeze partidul, să-i scoată efectivele pe cîmpul la bătălie, să impună unitate liberalilor. Dacă ar fi scos un scor slab ar fi trebuit să își dea demisia (cazul Crin Antonescu). Vorbim despre un partid cu multe fracturi, în care, de exemplu, fuziunea cu PDL încă nu s-a terminat. Unii liberali visează să-l răstoarne pe Orban – așa se vorbește pe holurile Parlamentului. Pînă zilele trecute acești veleitari pretindeau că după alegerile europarlamentare îl schimbă. Acum au amînat rocada după alegerile prezidențiale. Și-au găsit și un candidat.Vezi mai jos.

Performanța lui Ludovic Orban nu e atit de firească cum s-ar crede. PNL a intrat in anul electoral 2016 destul de dezbinat. Mai mult curente si clanuri îl traversează, iar neînțelegerile și orgoliile sunt f. mari. Să ții laolaltă o asemenea grupare este în sine un merit – mai ales în campanie. Nici acum, după o mare victorie, PNL nu este lipsit de pericole. Asistăm la serialul tv cu Bogdan Rares ca superstar. Nici nu a ajuns bine în PNL – impus de Iohannis – că a început să se dezică 20190518_124745de Orban. RB este un one-man-show, simte nevoia să fie piua întîi în toate ocaziile, să aibă reflectoarele asupra lui, să vorbească într-una. Ce mi se pare în neregulă este că dă declarații în numele partidului peste capul liderilor legitimi ai PNL. Amintesc că nu are nicio o funcție, nu a fost ales la congres – nici măcar nu era membru. Printr-un noroc chior, (citește – protecții înalte ) s-a văzut europarlamentar. Își arogă brusc postura de salvator al partidului, de semizeu, de dictator. Joacă rolul de șef de facto al PNL. Ca să fiu clar – Ludovic Orban este singura voce autorizată să vorbească în numele tuturor liberalilor.

Un partid cu doi lideri, condus la două manșe, cu doua centre de decizie înseamnă debandadă, conflicte interne, haos. Principiul unicității puterii trebuie respectat cu strictețe. PNL care a trecut prin atîtea crize din cauza dezbinărilor în acești 30 de ani ar trebui sa fie f. circumspect cu un asemenea comportament și să nu lase lucrurile să degenereze. Membru PNL din 1990, Orban a trăit din interior toate crizele și eșecurile liberalilor și știe bine la ce situație gravă se poate ajunge. Rareș Bogdan deja amenință de capul lui cu excluderi și sancțiuni. Să facă așa pentru că este protejat de Iohannis? Acum mai nou pune condiții aiuritoare ca să preia filiala București în loc să mulțumească pentru încredere și să se simtă onorat. În tot acest proces de înlocuire a liderilor de filiale care au obținut rezultate proaste (procedură inevitabilă si salutară) trebuie procedat pe baza statului PNL nu prin acte arbitrare fără nicio legătura cu statutul.

În urmă cu o lună, invitat într-un studio de televiziune, am fost întrebat ce cred despre noua achiziție a PNL, Rareș Bogdan. Am spus că este un trouble-maker, un neastimpărat, că va crea probleme mari în partid și că la primul congres va fi contracandidatul lui Ludovic Orban la șefia PNL. Etc. Nu m-am așteptat totuși ca la nici lună după intrarea la liberali să inceapă canonada impotriva PNL, să dezbine, să-și afirme pretențiile la șefie, să-l atace în mass-media pe Orban. Nu neg dreptul nimanui de a avea opinii. Dar situația are un efect negativ asupra electoratului propriu, care nu înțelege nimic din aceste atacuri si s-ar putea să dea votul altora. Mai există oferte pe dreapta, amintesc. Venit din televiziune, RB nu face diferența cu noul mediu în care a intrat. Aici succesul este mediat de disciplina tactică, de lucrul împreună. Nu ai voie să-ți arogi meritele unui partid intreg și să crezi că un discurs face cît travaliul a sute de mii de militanți. Vedetismul este în acest mediu anticamera eșecului. Vezi cazul generalului Gabriel Oprea care și el s-a crezut zeu într-o vreme – personaj de care RB este foarte apropiat. Vezi cazul Liviu Dragnea care prezintă simptome asemănătoare. Puțină modestie nu ar strica. Într-un partid trebuie să și dai, nu numai să iei.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.