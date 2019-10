Stelian Tănase pune degetul pe rană: asta este Poliția și Jandarmeria lăsată de Carmen Dan. Corupție și deprofesionalizare

Analistul politic Stelian Tănase consideră că bătaia din Piața Constituției ne arată un aspect mai grav decât se observă la prima vedere. Tănase susține că Poliția și Jandarmeria s-au deprofesionalizat total în mandatul fostului ministru de Interne, Carmen Dan, iar acum corupția bântuie cele două instituții.

Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfârși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnăturile și sunt sigur că Guvernul Dăncilă va deveni istorie!

”Aseară a avut loc o ciocnire singeroasă intre doua clanuri de tip mafiot car stapinesc Bucurestiul. Bilant- pina acum- un mort, raniti, citeva spitalizati, si citiva indivizi dusi la Politie dupa ce caftul s-a incheiat. Poliția, că tot am pomenit-o, a stat binemersi cu brațele încrucișate. Jandarmeria este in aceeasi situatie de non-combat. Se pare că lipsesc profesionistii, oameni hotariti, bine pregătiți care au imbracat uniforma pentru a mentine ordinea. Locul unde s-a petrecut totul nu este la o margine de Bucuresti, pe un cimp – ci piata Constitutiei, unde se afla palatul Parlamentului – zona de grad zero, supra-supravegheată și super-păzită. Sau așa ar trebui să fie.

Aici se organizeaza de multă vrem curse de mașini despre care știe toată lumea, inclusiv MAI si Politia. Dar Poliția & Jandarmeria au preferat sa stea in expectativă, esi au primit nenumărate plingeri de la locatarii din zonă. Desi ivdivizii incalca flagrant legea. Potențialul de risc al acestor curse este f mare. În urma cu citeva zile a avut loc un accident f grav.

Acesta este un aspect. Altul este ca aceste ganguri au ieșit să se confrunte la vedere. Nu se mai ascund, nu se mai tem de Poliție, nici de casa poporuluilege. Bătălia nu a fost o intimplare, un incident stradal. Cele doua ganguri si-au dat intilnire pentru a se răfui, sfidînd ordinea. Scopul lor a fost să stabileasca un invingător, și să stabilească pe aceasta bază granita teritoriilor pe care le exploatează – droguri, prostituție, contrabanda etc. Nici Politia nici jandarmeria nu au reușit să destructureze clanurile. Dimpotrivă, acestea s-au intărit in ultimii trei/patru ani.

Acestea sunt Poliția & jandarmeria lăsate moștenire de Carmen Dan, fostul ministru MAI. Sunt bazate pe corupție, pe deprofesionalizare, pe nepotism și politizare. Ce să mai vorbim despre siguranța cetățeanului care ar trebui asigurată de aceste institutii – așa cum scrie în Constituție și un număr de legi? Am fi ridicoli.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.