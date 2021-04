Stelian Țurlea prezintă cartea zilei: 'Greyhound', C.S. Forester

Declarat unul dintre cele mai bune romane ale anului la publicarea sa, în 1955, Greyhound este un fascinant volum în stil clasic despre războiul naval, scris de unul dintre acei maeștri ai secolului al XX-lea pasionați de poveștile mării, arată Stelian Țurlea în Mediafax.

Anul trecut a fost lansat un film american de război, regizat de Aaron Schneider, cu Tom Hanks în rolul principal, comandant al unui vas al Marinei SUA care trebuie să conducă un convoi aliat în timp ce este urmărit de un grup de submarine germane.

Pentru filmările la Greyhound, regizorul a construit un decor realizat pe USS Kidd, singurul distrugător american din Al Doilea Război Mondial, care şi-a păstrat configuraţia originală. Pentru mai multă autenticitate, anumite scene de interior au fost filmate la bordul navei de război, care a rezistat unui atac kamikaze în 1945 şi care se află acum în Louisiana, unde are statut de muzeu.

Din nefericire, din cauza pandemiei, filmul nu va fi lansat în sălile de cinema.

La baza scenariul a stat un roman celebru apărut în anul 1955, cel pe care îl semnalăm acum

Scriu editorii: „Romanul Greyhound, un thriller care ne poartă într-o <> (The New York Times), are ca subiect luptele navale din cel de-al Doilea Război Mondial.

Misiunea comandantului George Krause, ofițer în Marina Militară a Statelor Unite, este aceea de a proteja un convoi de treizeci și șapte de nave comerciale care se deplasează pe apele înghețate ale Atlanticului de Nord, din America înspre Anglia. Acolo vor descărca provizii de care oamenii au disperată nevoie, dar numai dacă vor putea să treacă de „haita de lupi”, așa cum sunt numite submarinele germane care îi așteaptă, copleșindu-i numeric, în apele periculoase.

Timp de patruzeci și opt de ore, Krause va încerca să iasă învingător din acest joc de-a șoarecele și pisica, luptându-se cu epuizarea, cu foamea și cu setea, pentru a proteja mărfurile în valoare de cincizeci de milioane de dolari și viața a trei mii de oameni.

Actorul, scenaristul, regizorul și producătorul Tom Hanks este cunoscut pentru rolurile sale în filme istorice, în care personajele interpretate de el explorează adeseori ce înseamnă eroismul și patriotismul. Nu este de mirare, așadar, că a ales să-și facă debutul ca scenarist cu filmul Greyhound. Lansat în 2020, filmul are la bază romanul lui C.S. Forester, apărut prima oară în 1955, cu titlul Păstorul cel bun, și reeditat în 2018, cu titlul Greyhound. Hanks interpretează rolul principal, al comandantului de navă Krause, un bărbat singuratic și bântuit de propriii demoni, a cărui misiune este să aducă cele treizeci și șapte de nave comerciale, în siguranță, din America în Anglia. Însă el nu trebuie să se lupte doar cu submarinele nemțești, ci și cu îndoielile și neputințele personale. Criticii au apreciat personajul construit de Tom Hanks, considerându-l un adevărat studiu de caracter.”

„Forester este deschizător de drumuri. Un scriitor neegalat.” The New York Times

„C.S. Forester este cel mai bun autor care scrie despre mare.” Time

C.S. Forester – Greyhound. Roman publicat inițial cu titlul „Păstorul cel bun”. Traducere din limba engleză de Roxana Olteanu. Editura Corint. 302 pag.