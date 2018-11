Stenograme EXPLOZIVE - Florin Iordache, către reprezentanții Comisiei de la Veneția: 'Prioritare pentru noi sunt deciziile CCR'

Deputatul Florin Iordache a informat conducerea Camerei Deputaților că le-a transmis membrilor Comisiei de la Veneția, cu privire la opinia experților internaționali pe tema modificărilor la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, că „pentru noi prioritare sunt deciziile Curţii Constituţionale”.

Potrivit stenogramei şedinţei Biroului permanent al Camerei Deputaţilor din 12 noiembrie, document consultat de MEDIAFAX, liderul deputaților PNL, Raluca Turcan, a cerut ca Parlamentul să solicite Comisiei de la Veneția un „aviz” cu privire la proiectele de lege de aprobare a OUG 90 și OUG 92, precum și furnizarea de „expertiză” pe propunerile de modificare a codurilor penale.

„După cum bine cunoaşteţi, Comisia de la Veneţia a dat un Raport pe Legile justiţiei, care din nefericire au ajuns să intre în vigoare, şi există un angajament inclusiv al vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, domnul Iordache, care spune că Raportul Comisiei de la Veneţia va fi luat în considerare la corectarea erorilor din Legile justiţiei, pe care le-a votat majoritatea dumneavoastră”, a declarat Turcan, potrivit stenogramei.

Vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache (PSD), a relatat ce a spus în vizita pe care a efectuat-o la sesiunea din 19-20 octombrie a Comisiei de la Veneția.

„Eu am fost acolo, şi am fost cu martori. Unul dintre martori se numeşte Nicolicea, colegul nostru, domnul vicepreşedinte. Şi am avut două intervenţii (...) 1 - Chestiunile care privesc Ordonanţa 92, eu am spus aşa: sunt chestiuni care vor fi cuprinse în legislaţie din observaţiile Comisiei de la Veneţia, şi dacă vă întrebaţi colegii din Comisia specială, tocmai asta am făcut, am preluat multe din observaţiile Comisiei de la Veneţia pe un raport închis. Iar în ceea ce privește Codurile penale şi Codul de procedură penală pe care le tot invocaţi dumneavoastră, eu acolo am mai spus ceva: i-am rugat să nu prezinte un raport până nu avem punctul de vedere al Curţii Constituţionale. Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, de la Curtea Constituţională, şi la Codul penal cât şi la Codul de procedură penală, nu avem decât un anunţ, până nu avem motivările de la Curtea Constituţională nu avem ce discuta”, a declarat Iordache, potrivit stenogramei ședinței.

Potrivit acestuia, solicitarea privind codurile penale a fost refuzată de președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buquicchio. De asemenea, Iordache le-a spus experților că „pentru noi prioritare sunt deciziile CCR”.

„Cu toate acestea, domnul preşedinte Buquicchio a spus: îmi pare rău, noi avem un aviz consultativ, dumneavoastră ţineţi cont sau nu ţineţi cont de avizul consultativ al Comisiei noastre, dar nu stăm noi până când vine Curtea Constituţională să se pronunţe. Cu tot respectul, le-am spus, sunt chestiuni pe care ni le însuşim, dar sunt chestiuni pe care, exclus, exclus, am spus, să le însuşim. În ceea ce privește Legile justiţiei, exclus să ne însuşim chestiunea cu secţia specială, iar la Codurile penale şi Codul de procedură penală, pentru noi prioritar este decizia sau sunt deciziile Curţii Constituţionale. Asta am spus (...) V-am lămurit?”, le-a spus Iordache colegilor deputați din Biroul Permanent.

„Mai erau unii care spuneau: „Ciocul mic, acum suntem la putere!””, i-a replicat Turcan.

Liderul deputaților PNL a adăugat că Iordache are un limbaj dublu.

„Ţin să ... nu ştiu, să apreciez intervenţia domnului Iordache pe stenogramă, întrucât cred că este foarte interesant să fie făcut public dublul limbaj pe care îl aveţi, pe de o parte într-un for de conducere unde aveţi majoritate şi pe de altă parte în faţa unor parteneri internaţionali instituţionali, de pe urma cărora România are încă numeroase avantaje. Deci, cred că un deserviciu mai mare pentru majoritatea PSD-ALDE, nu putea fi făcut de către domnul Iordache, pentru că în felul acesta i se vede foarte limpede dublul limbaj”, a spus acesta.

Iordache i-a replicat lui Turcan că întrece orice limită, iar calmul său are o limită.

„Doamnă, ce limbaj, dumneavoastră aţi fost cu mine ca să înţelegeţi ce am spus acolo? Toate întrec orice limită. Sunt calm până răstălmăciţi ce am spus eu acolo. Nu înţelegeţi că am avut martori pe domnul Nicolicea? Chiar nu înţelegeţi, este greu de înţeles chestiunea asta? Dumneavoastră ştiţi ce am spus acolo? Domnul Nicolicea a fost lângă mine. Nu, dar şi calmitatea are nişte limite! Până la urmă, doamnă, eu ştiu ce am spus acolo şi ce am susţinut, şi susţin în continuare. Am preluat ceva, dar am spus şi acolo. Nu preluăm totul, domnule, că nu sunt obligatorii. Puteţi înţelege chestia asta? Mi-o asum, asta am spus şi asta le-am spus şi lor”, a afirmat deputatul PSD.

În discuție a intervenit și vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea (PSD), care a spus că în discuțiile din octombrie, președintele Comisiei de la Veneția s-a declarat „mulțumit” de explicațiile lui Iordache.

„Vreau să confirm ce a spus domnul Iordache. De asemenea mai vreau să adaug faptul că a precizat celor de la Comisia de la Veneţia că, în conformitate cu Legea 24/2000 privind tehnica legislativă, atunci când Curtea Constituţională se pronunţă, ea verifică nu numai conformitatea cu Constituţia a unei legi, ci verifică conformitatea cu alte legi, de asemenea verifică cu tratatele Uniunii Europene cu Protocoalele adiţionale la care România este parte, de asemenea verifică cu recomandările GRECO şi de asemenea cu cele ale Comisiei de la Veneţia. Deci, există multe decizii ale Curţii în care s-au declarat legi neconstituţionale pe motiv că s-au încălcat aceste recomandări. Fapt pentru care domnul Iordache a susţinut că, în momentul în care ceva este ieşit de la Curtea Constituţională cu aviz de constituţionalitate, înseamnă că este conform cu toate aceste standarde inclusiv cu recomandările Comisiei de la Veneţia şi că trebuie să aşteptăm să vedem ce a spus Curtea şi de asemenea ei, să verifice un produs finit care este în acord cu Constituţia, respectiv cu toate aceste acte internaţionale. Deci, aceasta este explicaţia pe care a dat-o domnul Iordache, iar preşedintele Comisiei s-a declarat mulţumit”, a spus Nicolicea, potrivit stenogramei.

Comisia de la Veneţia a exprimat preocupare, în avizul adoptat pe 19 octombrie, privind proiectele de amendamente la Codul Penal şi la Codul de Procedură Penală din România, subliniind că modificările afectează grav eficienţa sistemului judiciar penal şi acţiunile anticorupţie.

"Comisia Veneţia recomandă autorităţilor române să efectueze o reevaluare totală a amendamentelor ambelor coduri printr-un proces de consultare complet şi eficient în scopul obţinerii unor propuneri legislative solide şi coerente care să beneficieze de o largă susţinere în cadrul societăţii din România, ţinându-se cont în totalitate de standardele aplicabile şi de îndrumările Curţii Constituţionale", transmite Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept, un organism din cadrul Consiliului Europei (CoE).