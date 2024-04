STENOGRAME Numele a doi judecători CAB rostite de traficanți de influență se aud pe `benzile` DNA - Avocatul se plângea că nu sunt judecătorii potriviți

Dosarele penale în care un avocat ialomițean și apoi alți doi traficanți de influență au fost arestați preventiv și apoi deferiți justiției pentru promisiuni despre pretinse intervenții la judecători ai Curții de Apel București, pentru „salvarea„ unui tânăr arestat preventiv pentru tentativă la omor, scot la iveală felul în care cei trei protagoniști voiau să procedeze în presupusa mituire a unor magistrați.

Totodată ies la lumină și numele a doi magistrați ai Curții rostite în contextul discuțiilor în care se perfectau termenii presupusului trafic de influență ce ar fi urmat să aibă loc la instanța bucureșteană pentru eliberarea mai rapidă a tânărului arestat preventiv pentru tentativă la omor.

Este de menționat că în niciunul dintre dosarele penale de mare amploare privind incursiuni în justiție DNA nu a creat vreo disjungere care apoi să fie declinată Parchetului ÎCCJ pentru continuarea cercetării unor fapte de luare de mită sau abuz în serviciu privind angajați ai Curții.

Este astfel lesne de observat că faptele de trafic de influență comise de cei trei autori nu erau menite să aibă o finalitate, ci doar să formeze convingerea cumpărătorului de influență că se poate interveni doar pentru a încasa banii de la acesta.

Cazurile pe scurt

În 22 martie DNA anunța oficial trimiterea în judecată a avocatului ialomițean George Ștefăniță Bala, pentru trafic de influență și - fals în înscrisuri sub semnătură privată, precum și pe Liță Panait și Ionel Romeo Piteșteanu pentru trafic de influență și cumpărare de influență, forma participației penale fiind autoratul și complicitatea.

În rechizitoriile transmise judecătorilor de la CAB, în cazul avocatului, și Tribunalului, în cazul celorlalți doi traficanți de influență procurorii DNA arată că în perioada 24.01.2024 – 11.02.2024, inculpatul George Ștefăniță Bala., în calitate de avocat în cadrul Baroului Ialomița, ar fi pretins de la o persoană (martor în cauză), cercetată în stare de arest preventiv pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, sumele de 7.000 euro pentru sine și între 15.000 – 30.000 euro pentru alții, pentru a-și trafica presupusa influență pe care ar fi lăsat să se creadă că ar avea-o asupra unor judecători din cadrul Curții de Apel București și că-i va determina pe aceștia să dispună cercetarea martorului în stare de libertate.

În contextul menționat mai sus, la data de 11.02.2024, după ce anterior a lăsat să se creadă că decizia de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu, dispusă de judecători față de persoana cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, a fost rezultatul acțiunilor sale, avocatul ar fi primit de la o rudă a martorului sumele de 7.000 euro pentru sine și 10.000 euro pentru alții, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Al doilea dosar...

În perioada 09.02.2024 – 28.02.2024, inculpatul Panait Liță, beneficiind de ajutorul inculpatului Romeo Ionel Piteșeanu, ar fi pretins de la aceeași persoană (martor în cauză), cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, sume de bani cuprinse între 7.000 – 30.000 euro, pentru a-și trafica presupusa influență pe care ar fi lăsat să se creadă că ar avea-o asupra unor judecători din cadrul Curții de Apel București și că-i va determina pe aceștia să dispună față de martor o pedeapsă neprivativă de libertate (condamnare cu suspendare).

După mai multe „negocieri”, s-ar fi stabilit ca martorul să-i remită inculpatului Panait Liță sumele de 7.000 euro pentru sine și 20.000 euro pentru alții, din care acesta ar fi și primit o primă tranșă de 1.000 euro de la o rudă a martorului, restul banilor urmând a fi remiși la o dată ulterioară.

În contextul menționat mai sus, la data de 09.03.2024, inculpatul Panait Liță ar fi primit de la aceeași rudă a martorului suma totală de 26.000 euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante.

Un avocat de...penal...

În dosarul avocatului ialomițean George Ștefăniță Bala anchetatorii DNA arată cum pretindea acesta față de tatăl băiatului arestat preventiv pentru tentativă la omor că poate influența, cu sume considerabile de bani, magistrați ai Curții de Apel București, pentru lăsarea acestuia mai repede în libertate.

Cheia succesului pentru avocatul ialomițean o reprezenta repartizarea dirijată a dosarului, respectiv ca acesta să ajungă la completul „favorit„ compus din magistrații despre care acesta insinua că ar primi bani pentru a „închide ochii„.

„Potrivit actelor de sesizare, în urmă cu aproximativ două săptămâni, cu ocazia vizitelor efectuate de numitul ... în Arestul Central al Poliției Capitalei, ... i-a spus tatălui său despre faptul că inculpatul Bala Ştefăniţă George (din cadrul Baroului Ialomița) îl poate ajuta să scape de arestul preventiv în schimbul remiterii unor sume de bani care vor fi acordate prin intermediul acestui avocat, mai multor magistraţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti”, arată DNA în dosarul de la instanță.

Nume de judecători CAB pomenite de traficantul de influență - Ei nu erau judecătorii presupus influențabili

În unul dintre volumele dosarului penal, consultat pe larg de autorul acestui material, anchetatorii DNA îl surprind pe avocatul traficant de influență rostind pentru prima oară nume de judecători ai CAB în discuțiile despre traficul de influență pe care pretindea că are capacitatea să îl execute la Curte.

Cu toate acestea avocatul însuți admite față de cumpărătorul de influență că cei doi magistrați pomeniți, la care ajunsese pentru una din fazele măsurilor preventive ale celui arestat preventiv pentru tentativă la omor, nu sunt cei potriviți pentru așa zisa influențare promisă.

„De asemenea, Bala Ștefăniță George îi prezintă acestuia (cumpărătorului de trafic de influență - n.r) o descriere/caracterizare a membrilor completului de judecată care au judecat contestația din ziua respectivă, cu precizarea că în complet s-a regăsit și un judecător față de care inculpatul nu ar avea influență:

„ Îhî! La mine, astăzi... astăzi a fost la LAURENŢIU MODORAN cu CRAIU. CRAIU e O.K. ...[neinteligibil]..., dar cu MODORAN ăsta nu, ai înţeles? ...(...)... Ă? Astăzi a fost la MODORAN. ...(...)... Ăsta, dacă era altcineva în complet în afară de MODORAN ăsta ...(...)...Unul chelios. ...(...)...Mai tigănos așa el. Dacă era altcineva era O.K. CRAIU era bun. Era o femeie și un bărbat, nu? ...(...)...MODORAN e bărbatul, CRAIU e femeia. ...(...)...Aia era O.K. femeia, da᾿ a fost în complet cu MODORAN ăsta.”, justificând astfel către denunțător „ De aia trebuie să ...[neinteligibil]... să ne dea urgent numărul de la contestaţia ...[neinteligibil]... ca să-l băgam direct unde trebuie. ...(...)... „Noi ne mișcăm, stați liniștiți că se rezolvă!”., precum și faptul că lucrurile nu sunt sigure cu referire la contestația ce urmează a fi judecată în ziua de vineri (09.02.2024) „ Nu, nu e sigur. Trebuie să ne cadă unde trebuie prima data, aia mi-a zis. Mi-a zis …[neinteligibil]… să-i spunem să rămână acolo, îl scoatem. O să încerc și pe control judiciar”.

Un avocat conștient de faptele sale penale

Totodată, se arată în dosarul de la instanță, în cadrul discuțiilor, inculpatul Bala Ștefăniță Claudiu îi atrage din nou atenția cumpărătorului de influență cu privire la riscurile activității infracționale la care s-au angrenat:

„ Nu vorbești la telefoane absolut nimica, ne ducem la pușcărie...(...)...Nu, chiar... vezi că ne ducem la pârnaie că e groasă asta nu-i... Da? ...(...)...Cu toții, o să stăm ca bulangii la pușcărie, ..., dacă vorbești”, motivând astfel, și care a fost scopul întâlnirii neprogramate dintre cei doi, respectiv pentru a-i comunica respingerea contestației din ziua respectivă „ Eu de aia am vrut să-ți zic... Deci, am vrut să vin să-ți zic... 100% îi respinge astăzi...(...)...Vezi, nu stai cu speranță, cu …[expresie obscenă]… astăzi, că nu se întâmplă nimic”, precum și pentru aflarea numărului de la următoarea contestație din data de 09.02.2024 „ Astăzi îmi trebuie numărul la cealaltă contestație și când este ...(...)...Aia de vineri...(...)...Păi, vineri... pe ce secție? Tre᾿ să știi...(...)...Să-mi dai numărul ”, discutau cei doi protagoniști.

Finalul discuției dintre cei doi constă în furnizarea de către denunțător a detaliilor referitoare la modalitatea în care fiul său a săvârșit fapta pentru care este arestat preventiv, sens în care inculpatul Bala Ștefăniță George îi indică acestuia completul de judecată favorabil pentru soluționarea contestației „Da. Numai că trebuie să ne cadă unde trebuie să ne cadă, la completul doi. Ai înțeles? De aia te-am... să nu-ţi faci griji și azi să nu-ți faci nicio speranță. Zero speranțe, da? ”.

În data de 09.02.2024, Curtea de Apel București a soluționat contestația formulată de denunțătorul Rupiţă Cristian-Ali împotriva încheierii Tribunalului București prin care se dispuse prelungire măsurii arestării preventive dispunând înlocuirea arestului preventiv cu măsura preventivă a arestului la domiciliu.