Strategia Nationala Antidrog 2022-2026 un esec total al Guvernului Romaniei

Forma si fondul Strategiei, sunt lipsite de predictibiltate si sustenabilitate, fapt pentru care Federatia Neguvernamentala Antidrog si CIADO România, vor ataca in Instanta de Contencios administrativ Hotararea de Guvern.

Consiliul JAI din iunie 2022, va fi informat in acest sens si vom solicita amanarea cererii Guvernului Romaniei de discutare a admiterii in zona Schengen pana la elaborarea Normelor de aplicare a Strategiei Natioanale Antidrog. In acest moment prin modul de elaborare si prin prisma continutului Strategiei , Guvernul României incurajeaza consumul de droguri. Recomandam ministrului Ministerul Afacerilor Interne domnul Lucian Bode sa revina la normalitate, sa priveasca cu responsabilitate deciziile pe care le ia in materie de antidrog pe zona de prevenire, evaluare si consiliere. Adevarat, este atipic sa faca ofiteri ai politiei consiliere si evaluare, dar cum Romania nu evolueaza si percepe antidrogul doar ca si coercitie, dealari, trafic, nu putem cere prea multe elemente de logica. Domnule prim ministru Nicolae Ionel Ciucă, daca ati avea copilul consumator de droguri ati merge la ofiterii de politie sa ii faca consilierea? Priviti cum functioneaza Agentiile in spatiul UE. Suntem singurii ce au evaluarea, prevenirea si consilierea la interne. Asta daca va intereseaza tinerii.