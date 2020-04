Streamingul live va înregistra cea mai rapidă evoluţie în mediul digital, este rezultatul unei analize

Formatul de conţinut video online care va avea cea mai rapidă evoluţie în perioada următoare va fi streamingul live, arată estimările celui mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT şi soluţii de administrare, potrivit Agerpres.

"Streamingul live este la ora actuală omniprezent - de la Facebook la YouTube, Instagram IGTV, site-uri web, webinare - seminarii online, conferinţe video şi multe altele. Consumul de conţinut video online non-stop se transformă în normalitate, iar formatul cu cea mai rapidă evoluţie este streamingul live. Prin urmare, estimările arată că, până în anul 2022, 82% din traficul pe Internet va fi format din conţinut video. Printre cele mai des întâlnite utilizări se numără: evenimentele, şedinţele şi sălile de clasă, crearea de conţinut video, serviciile religioase", precizează reprezentanţii ATEN International Co. Ltd.Potrivit sursei citate, în prezent, cea mai populară platformă pentru streaming live continuă să fie Twitch, care a debutat ca platformă pentru pasionaţii de jocuri care doreau să arate propriile sesiuni de gaming fanilor din întreaga lume. Acest serviciu a fost achiziţionat de Amazon în anul 2014 pentru suma de 1 miliard de dolari, iar în 2018 Twitch a anunţat că a intermediat transmiterea a circa 775 milioane ore de conţinut video live, ceea ce reprezintă mai mult decât dublu faţă de YouTube.

Pe locul secund în ierarhia streamingului live se află Facebook, iar conform Google Trends, termenul "Facebook live stream" a înregistrat din 2016 până în 2018 o creştere în motoarele de căutare de 330%.



"Facebook Live a devenit un cadru eficient atât pentru influenceri independenţi, cât şi pentru companii mari de media, care au atins în anul 2018 o audienţă combinată de 2 miliarde de spectatori. A devenit, astfel, evident că streamingul live nu mai reprezintă doar o activitate distractivă, transformându-se în activitate suplimentară sau chiar principală pentru unii creatori de conţinut, care încearcă să câştige cotă de piaţă în defavoarea formatelor media tradiţionale, precum televiziunile şi serviciile de streaming la cerere", explică specialiştii.



O altă componentă a transmisiilor live în mediul online este legată de serviciile religioase din toată lumea, pe fondul scăderii rapide a numărului de participanţi direcţi. Un studiu realizat în anul 2015 de Pew Research Center arăta că aproximativ 50% dintre adulţii din SUA au participat la evenimente religioase de numai câteva ori pe an şi circa 36% spun că au avut o participare săptămânală.



"Totodată, există şi o componentă puternică ce ţine de schimbarea generaţiilor, având în vedere faptul că milenialii au un interes mai scăzut pentru serviciile religioase faţă de generaţia Silent. Bisericile care se opun acestei tendinţe o fac cu ajutorul social media, aplicaţiilor şi streaming-ului live. De exemplu, Lakewood Church, din Houston, Texas, este una dintre cele mai mari congregaţii creştine ale ţării, cu o rată de participare de 52.000 persoane şi 7 milioane de spectatori TV prin airplay pe săptămână. Serviciile sale sunt transmise live unui public de milioane de utilizatori, pentru maximizarea audienţei. În cele din urmă, este logic să le vorbeşti tinerilor şi publicului global pe o limbă pe care o înţeleg şi anume prin intermediul tehnologiei", se menţionează în comunicatul ATEN.



Înfiinţată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT şi soluţii de administrare.



Compania deţine peste 570 de brevete înregistrate la nivel internaţional şi o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluţii inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.



Cu sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins şi are, în prezent, subsidiare în: China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, SUA, Regatul Unit al Marii Britanii, Rusia, Turcia, Polonia, India şi România. De asemenea, deţine centre de cercetare în Taiwan, China şi Canada.