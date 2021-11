STUDENTĂ la Medicină în anul III, MOARTĂ în urma unui posibil diagnostic greșit pus de medici - Procurorii au deschis dosar penal

Procurorii din Galaţi au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul tinerei de 21 de ani, care a murit la Spitalul Judeţean, mama acesteia acuzând că fata a fost diagnosticată greşit.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, procurorii s-au sesizat din oficiu, marţi, cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, într-o cauză ce are ca obiect decesul Mihaelei Anghel din municipiul Galaţi."S-a avut în vedere presupunerea că decesul a survenit urmare neacordării tratamentului medical de urgenţă şi a diagnosticării greşite de către personalul medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi. Dosarul penal menţionat a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi. Ulterior, cauza a fost preluată, prin ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, de către această unitate de parchet, în vederea efectuării urmăririi penale. În cauză a fost a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Şi conducerea Spitalului Judeţean Galaţi a demarat o anchetă în acest caz, în urma unei plângeri formulate de familia unei tinere, studentă în anul lll la Medicină, care a murit după ce medicii i-ar fi stabilit de două ori diagnosticul greşit. Conform medicului Violeta Şapira de la Spitalul Judeţean Galaţi, ancheta a fost demarată după ce familia unei tinere de 21 de ani a făcut plângere în urma decesului acesteia. "Pacienta a fost internată în Spitalul Judeţean Galaţi, unde a beneficiat de toate îngrijirile medicale şi investigaţiile necesare, adaptate în permanenţă la modificările clinico biologice şi imagistice apărute pe durata spitalizării. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă. Pe toată durata internării s-a ţinut legătura cu mama pacientei şi, în momentul de faţă, ne pare nespus de rău de pierderea suferită. Sesizarea care a fost depusă în cursul dimineţii urmează să fie analizată, rezultatul urmând a fi transmis mamei pacientei.", a declarat Violeta Şapira, de la SJU Galaţi. Conform mamei tinerei, pe 28 octombrie, aceasta ar fi început să acuze dureri de spate, motiv pentru care a fost chemată ambulanţa iar tânăra de 21 de ani a fost dusă la Urgenţe, la Spitalul Judeţean Galaţi. Femeia susţine că tânăra a fost diagnosticată de două ori greşit, în cele din urmă fiind operată, dar medicii nu au reuşit să îi salveze viaţa.