Studenţii fac APEL la Guvernul Dăncilă: Ce solicitări au transmis miniştrilor şi coaliţiei PSD-ALDE

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) reiterează solicitările adresate coaliţiei de guvernare şi Guvernului privind aplicarea măsurilor asumate în timpul campaniei electorale.

"ANOSR reiterează solicitările adresate coaliţiei de guvernare şi Guvernului României cu privire la aplicarea măsurilor asumate în timpul campaniei electorale şi Programele de guvernare subsecvente adoptate în ultimul an. Indiferent de instabilitatea de la conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, de-a dreptul supărătoare (în ultimii 6 ani au fost 13 miniştri ai Educaţiei, trei doar în ultimul an), considerăm că aceste angajamente trebuie să fie duse la îndeplinire. Acum câteva zile am arătat că au fost implementate doar 17,25% dintre solicitările făcute de ANOSR în toamna anului 2016. Nu în ultimul rând, am luat act de priorităţile noului ministru al Educaţiei, care în parte coincid cu cele expuse în strategia ANOSR din ultimii ani. Insistăm asupra faptului că, în ceea ce priveşte finanţarea învăţământului superior, există discrepanţe mari între asumări şi realizări", se arată într-un comunicat al ANOSR, citat de AGERPRES.



ANOSR aminteşte de finanţarea de bază a universităţilor, ce a crescut doar cu 22% (până la 3.318.284.000 de lei), în contextul în care PSD şi-a asumat creşterea finanţării de bază în anii 2017 - 2018 până la suma de 6.522 de lei per student echivalent.



"Această alocaţie ar conduce la un fond total total de 4.232.455.185,58 lei, cu 914.171.186 lei mai mult faţă de proiecţia bugetului pentru anul 2018. Creşterea este necesară pentru a acoperi cheltuielile salariale, care au explodat în ultimii ani, o nouă creştere salarială fiind prevăzută pentru data de 1 martie 2018 (şi pentru care nu observăm nicio acoperire bugetară în momentul de faţă), respectiv pentru ca instituţiile de învăţământ superior să se poată dezvolta", susţine ANOSR.

Potrivit sursei citate, fondul pentru subvenţia cămine-cantine a crescut cu doar 21% (până la 171.410.000 lei), deşi aceleaşi asumări politice prevedeau dublarea acestei subvenţii în anul 2017, ceea ce înseamnă un minim de 254.237.422 lei, cu 82.827.422 lei mai puţin decât a fost alocat.



"Fondul de burse creşte cu 5,86% (până la 900.000.000 lei), în contextul în care aici sunt cuprinse şi anumite burse din învăţământul preuniversitar şi în care ANOSR a solicitat creşterea acestuia la 980.835.262 lei, pentru ca bursele studenţilor etnici români să atingă un prag decent în anul în care România îşi sărbătoreşte Centenarul, fiind vorba de un act simbolic", arată reprezentanţii Asociaţiei.



ANOSR îi reaminteşte ministrului Educaţiei că în răspunsul PSD la propunerile studenţilor se spunea că "etica, integritatea şi buna guvernanţă sunt valori ce trebuie să fie prevăzute clar în legislaţie şi asumate ferm de comunităţile academice din universităţi".



Potrivit ANOSR, derapajele de la aceste norme constituie regula, nu excepţia. "Mai multe studii arată că 51% dintre studenţi şi 21% dintre cadrele didactice admit că au plagiat în mod intenţionat, în contextul în care conducerile universităţilor chestionate consideră că adoptă o politică riguroasă cu privire la prevenirea plagiatului. O asemenea molimă nu poate fi stârpită decât prin măsuri ferme de combatere, respectiv metode de prevenţie coerente", spune sursa citată.



În vederea implementării priorităţilor studenţilor, aşa cum au fost definite în timpul campaniei ''Viitorul Implică Studenţii'' (V.I.S.) din toamna anului 2016, ANOSR va solicita în perioada imediat următoare o serie de întâlniri cu reprezentanţii Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, partidelor din coaliţia de guvernare, dar şi cele aflate în opoziţie, precum şi cu Consiliul Naţional al Rectorilor sau alţi actori instituţionali, anunţă ANOSR.

