Studiu: Modificarea venitului familiei afectează activitatea cerebrală a copiilor

Copiii din familiile cu venituri mici au prezentat niveluri crescute de activitate cerebrală după ce mamele lor au primit ajutoare băneşti care le-au uşurat viaţa, potrivit unui nou studiu realizat în Statele Unite, relatează luni dpa.

Studiul, efectuat de oameni de ştiinţă de la şase universităţi din Statele Unite, reprezintă "o constatare importantă", a declarat Martha Farah, director al Centrului pentru Neuroştiinţă şi Societate din cadrul Universităţii Pennsylvania. "Acesta este prima dată când s-a dovedit că modificarea venitului familiei afectează activitatea creierului copiilor", a spus Farah, unul dintre evaluatorii studiului, conform Agerpres.

Studiul vine într-un moment în care programul guvernului federal al creditului fiscal pentru copii (CTC), care a prevenit sărăcia în rândul a milioane de familii din SUA, nu a fost prelungit, Congresul arătând puţin interes pentru continuarea acestuia.

Publicat în revista "Proceedings of the National Academy of Sciences", studiul a măsurat activitatea creierului în rândul a 435 de copii, toţi în vârstă de un an, în cadrul aşa-numitei cercetări reper cunoscută sub numele de "Baby's First Years" (primii ani ai bebeluşului).

În 2018, un număr de mame au fost întrebate dacă sunt de acord să primească ajutoare în numerar până când copiii lor împlinesc 4 ani, a declarat Kimberly Noble, medic şi cercetător în neuroştiinţă de la Teachers College, Universitatea Columbia, unul dintre principalii autori ai studiului. Mamele au fost împărţite în două grupuri, cele din primul grup primind 330 de dolari pe lună, iar cele din al doilea grup doar 20 de dolari.

Când copiii, născuţi între primăvara anului 2018 şi vara anului 2019, au împlinit vârsta de un an, ei au fost supuşi unei electroencefalograme sau teste EEG, a spus Noble. "Astfel am putut determina cât de rapidă sau de lentă este activitatea creierului", a spus ea.

Activitatea rapidă sau de înaltă frecvenţă a fost detectată mai des în grupul copiilor ale căror mame au primit o sumă mai mare de bani.

"Copiii cu o mai mare activitate de înaltă frecvenţă au tendinţa de dezvolta abilităţi cognitive mai importante pentru performanţa şcolară", a spus Noble. "Copiii care cresc în sărăcie prezintă adesea o activitate de înaltă frecvenţă mai redusă", a mai spus ea.

De zeci de ani, cercetătorii susţin că acei copii care trăiesc în sărăcie riscă să aibă performanţe şcolare mai reduse şi o sănătate mai precară. Probleme precum nesiguranţa alimentară, nivelul ridicat de stres şi şansele mai mici în rândul persoanelor cu venituri reduse au fost mult timp considerate ca fiind corelate cu sărăcia, fără însă a se dovedi a fi cauze ale sărăciei.