Studiu: Rata de neocupare a spaţiilor de birouri din Bucureşti este de 15,1%

Rata de neocupare a spaţiilor de birouri înregistrată în Bucureşti este de 15,1%, cu un punct procentual mai mare faţă de sfârşitul trimestrului IV 2022, conform unui studiu realizat de o firmă de servicii imobiliare, informează Agerpres.

De asemenea, potrivit datelor analizate, valoarea ratei de neocupare a spaţiilor de birouri înregistrată în Bucureşti este cea mai mare începând din 2013, în timp ce cererea netă de spaţii de birouri se aşteaptă să fie mai scăzută în 2023 decât în 2022.

"Companiile sunt în continuare în căutarea unor îmbunătăţiri ale standardelor calitative în ceea ce priveşte spaţiile de lucru, la Bucureşti, în ciuda încetinirii livrărilor, influenţate şi de evoluţia muncii hibride", se menţionează într-un comunicat al CBRE remis, luni, AGERPRES.

Studiul semnalează că birourile cu cele mai înalte standarde de calitate continuă să aibă o cerere puternică pe piaţa locală, ceea ce va determina ca solicitarea de proiecte de dezvoltare sau reamenajare să rămână ridicată, în ciuda scăderii nivelurilor generale, arată sursa citată.

În timp ce în Europa 60% dintre companii şi-au redus suprafaţa birourilor, în regiunea CEE volumul a fost doar de 42%, potrivit sondajului CBRE "European Occupier Survey 2023".

"Putem observa că la nivelul CEE gradul de prezenţă a angajaţilor la birouri este mai mare comparativ cu restul Europei, iar Bucureştiul nu face excepţie. Cererea continuă să fie puternică pentru spaţiile de calitate, aspect care va determina ca nevoia de dezvoltare sau reamenajare a proiectelor de acest fel să rămână ridicată, în ciuda diminuării per total a cererii. Pe măsură ce importanţa acreditărilor de sustenabilitate pentru chiriaşi şi proprietari creşte, se va produce o împărţire mai clară a chiriilor şi a valorilor între diferitele categorii de birouri. Munca hibridă şi utilizarea birourilor rămân în centrul atenţiei. Companiile vor încerca să găsească un echilibru optim între operaţiunile desfăşurate la birou şi spaţiul de care au nevoie pentru fiecare angajat în parte", a declarat Tudor Ionescu, Head of A&T Services Office CBRE.

Pentru prima dată, CBRE a realizat acelaşi sondaj pentru companiile globale care îşi desfăşoară activitatea în Europa Centrală şi de Est (CEE) căutând să surprindă diferenţele majore ale culturii organizaţionale dintre diferite regiuni.

Companiile încă îşi modelează politicile post-pandemie în CEE: jumătate dintre companiile chestionate au declarat că procesul de utilizare a birourilor lor nu s-a stabilit încă şi se aşteaptă să crească în timp. Marea majoritate a companiilor din Europa Centrală şi de Est (76%) aşteaptă ca noua lor strategie de birouri să fie finalizată în următoarele 12 luni, cu mult mai devreme decât companiile din întreaga Europă, arată studiul.

Astfel, spaţiile de birouri de calitate precară sau amplasate inadecvat vor avea performanţe mai slabe în 2023. De asemenea, clădirile care nu corespund obiectivelor de mediu ale marilor companii chiriaşe vor fi cel mai dificil de închiriat şi vor avea probabil perioade lungi de neocupare, potrivit raportului.

Cu toate acestea, studiul arată că, în Europa Centrală şi de Est, opţiunea preferată de companii este ca angajaţii să îşi împartă timpul între birouri şi locaţii remote, cu un uşor avantaj în ceea ce priveşte birourile. Rata medie săptămânală de prezenţă a angajaţilor la birou în ţările din CEE este în prezent între 26% şi 60%, deşi pentru peste jumătate dintre companiile chestionate, acesta nu este un model stabilit. Modelul hibrid înseamnă de obicei 2 sau 3 zile de prezenţă la birou pentru 77% dintre companiile chestionate.

Pe piaţa locală, rata de neocupare a spaţiilor de birouri este de aşteptat să rămână relativ stabilă şi din cauza întârzierilor înregistrate de noile proiecte de birouri pe fondul creşterii costurilor de construcţie, al lipsei forţei de muncă, al problemelor de pe lanţul de aprovizionare şi al lipsei autorizaţiilor de construcţie în Bucureşti. Se observă un interes din ce în ce mai pronunţat pentru clădirile cu capacităţi tehnologice şi de wellness, inclusiv din dorinţa companiilor de a promova un sentiment de comunitate în rândul angajaţilor.

"Pe măsură ce companiile adoptă programul de lucru flexibil, spaţiul de lucru este deseori amenajat pe o suprafaţă mai mică, dar cu o investiţie sporită în rolul social al locului de muncă, deoarece preferinţele angajaţilor influenţează inclusiv criteriile de selecţie a clădirilor", se mai arată în comunicat.

Studiul mai semnalează că, în alegerea locaţiilor, accesul la transportul public reprezintă principala prioritate în majoritatea pieţelor - chiar ceva mai mult în CEE. În timp ce parcarea este încă dominantă în alegerea locaţiei, factorii care uşurează naveta, precum staţiile de încărcare pentru vehicule electrice (EV) (52%) şi parcarea bicicletelor sau scuterelor (38%) devin, de asemenea, mai relevanţi. Printre alte considerente importante se numără: sustenabilitatea (58%), zone dedicate pentru mâncare şi băutură la faţa locului (60%), dar şi accesul la diverse facilităţi, inclusiv spaţiu de întâlnire comun, facilităţi de fitness şi wellness şi spaţiu flexibil, au fost, de asemenea, identificaţi printre factorii de decizie importanţi.

"Strategia de portofoliu vizează consolidarea, raţionalizarea sau managementul costurilor; cu toate acestea, mulţi chiriaşi s-au orientat către îmbunătăţirea profilului calitativ al portofoliului lor. Peste 60% dintre companii aleg să încheie contractele de închiriere ajunse la termen, întreruperi sau alte opţiuni contractuale; sau le reînnoiesc la locaţia lor actuală - presupunând că se potriveşte scopului. Aproape jumătate dintre companiile chestionate aleg să se mute în spaţii de mai bună calitate pentru cel puţin unele dintre funcţiile lor, iar alte 23% explorează posibilităţile de a face acest lucru, ceea ce creează mai multă dinamică pe piaţă în următorii ani", a explicat Lukasz Kaledkiewicz, senior director, head of Office Sector CEE.