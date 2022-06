Sistemul Stugna-P face ravagii printre tancurile rusești. Ucrainenii au arătat public efectele devastatoare ale armei lor surpriză (Video)

După ce au folosit sistemul Stugna-P pentru a distruge tancuri, elicoptere și blindate rusești, forțele armate ale Ucrainei au început acuma să îl utilizeze și în atacuri asupra soldaților ruși.

O nouă înregistrare video distribuită pe Twitter arată cum militarii ucraineni iau la țintă un grup de soldați ruși, lansează racheta și lovesc în plin, reușita fiind însoțită de deja tradiționalul „Yes!”, ceva mai reținut de data aceasta.

Deși mai puțin faimos comparativ cu sistemele NLAW sau „sfânta Javelina”, sistemul Stugna-P a fost folosit cu mare succes de către soldații ucraineni, el având o rază de acțiune mult mai mare față de altele similare - rachetele sale pot lovi ținte aflate la o distanță de până la 5,8 km însă racheta trebuie ghidată de lansator.

Duminică, Brigada Mecanizată 93 ucraineană a folosit un Stugna-P pentru a lua la țintă un vehicul blindat rusesc, lovitura fiind atât de violentă din cauza distanței mici încât comandantul tancului a fost aruncat din vehicului blindat.

Ukrainian 93rd mechanized brigade hits a Russian T-80U from close range with a Stugna, ejecting the commander. pic.twitter.com/nJI7JHOORy — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 4, 2022

Pe 20 mai, un transportor blindat rusesc aflat în mișcare a fost luat la țintă cu sistemul Stugna-P al ucrainenilor. Deasupra transportorului se aflau mai mulți soldați care s-au urcat pe vehicul pentru o deplasare mai ușoară în teren.

Explozia a fost atât de violentă încât corpurile unora dintre soldații aflați pe vehicul sunt aruncate în aer.

#Ukraine: A Ukrainian Stugna-P ATGM operator hit a Russian BTR-80 APC which was transporting soldiers. The vehicle is likely to be destroyed. pic.twitter.com/Cz5XJIqBM8 — ???????? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 19, 2022

Doar o zi mai târziu, ucrainenii reușeau încă o lovitură asupra unui vehicul blindat rusesc cu soldați aflați deasupra sa.

O altă înregistrare video apărută pe rețelele de socializare la sfârșitul lunii aprilie arată cum un tanc rusesc este lovit din plin când trage cu tunul. Tancul a fost lovit de la o distanță de 1-2 kilometri.

Însă poate cel mai impresionant, la începutul lunii aprilie ucrainenii au reușit să doboare un elicopter de atac rusesc Alligator cu Stugna-P, la origini un sistem antitanc portabil.

Ka-52 este un puternic elicopter de atac manevrat de un echipaj de doi piloți, experții militari estimând că Forțele Aeriene Ruse dețineau circa 70 de astfel de aparate înainte de invazie.

Înregistrarea video apărută miercuri pe Twitter pare însă a fi prima care arată că ucrainenii folosesc sistemul Stugna-P pentru o lovitură directă asupra soldaților ruși.