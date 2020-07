SUA, acuzații EXPLOZIVE la adresa Rusiei: testează o armă care poate distruge sateliții din spațiu

Statele Unite au acuzat joi Rusia că a testat o armă ce ar putea fi folosită pentru a distruge sateliţi în spaţiu, exprimându-şi îngrijorarea faţă de o ameninţare "reală, serioasă şi în creştere", transmite AFP.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 94: 10 fătălăi disperați se bat cu Gabriela Firea!



Comandamentul spaţial american scrie, într-un comunicat, că "are dovezi" că Moscova "a efectuat din spaţiu un test ne-distructiv al unei arme anti-satelit" pe 15 iulie.



"Testul de săptămâna trecută este încă un exemplu potrivit căruia ameninţările împotriva instalaţiilor spaţiale ale SUA şi ale aliaţilor săi sunt reale, serioase şi în creştere", se arată în comunicatul comandamentului spaţial.



"Acest lucru este inacceptabil", a scris pe Twitter negociatorul american pentru dezarmare Marshall Billingslea, care a adăugat că este vorba de o "problemă serioasă" care va fi discutată săptămâna viitoare la Viena în timpul negocierilor referitoare la înlocuirea tratatului bilateral New Start privind limitarea numărului de focoase nucleare.



Sistemul folosit pentru testarea care a avut loc săptămâna trecută este acelaşi despre care comandamentul spaţial american şi-a exprimat îngrijorarea la începutul acestui an, când Rusia a efectuat manevre în apropierea unui satelit al guvernului american, a declarat Jay Raymond, generalul care conduce forţele spaţiale americane.



"Este vorba de o nouă dovadă a eforturilor constante ale Rusiei de a dezvolta şi a testa sisteme din spaţiu, în concordanţă cu doctrina militară a Kremlinului de a folosi arme care să ţină instalaţiile SUA şi ale aliaţii lor sub ameninţare", a mai spus generalul, citat în comunicatul de presă.



"Acest eveniment scoate în evidenţă pledoaria ipocrită a Rusiei privind controlul armelor în spaţiu", a adăugat Christopher Ford, un înalt oficial din cadrul Departamentului de Stat, responsabil cu controlul armelor.