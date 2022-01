SUA au restituit Irakului două artefacte cu o vechime de circa 4.000 de ani

Agenţii federali americani au restituit joi două artefacte antice din piatră reprezentanţilor guvernului irakian la consulatul acestei ţări din Los Angeles, informează dpa.

Artefactele - un fragment dintr-o tăbliţă inscripţionată cu scrierea cuneiformă şi o prismă hexagonală folosită pentru a-i învăţa pe copii alfabetul cuneiform - ar avea o vechime de circa 4.000 de ani, au declarat autorităţile.

Fragmentul de tăbliţă a fost achiziţionat în cadrul unei licitaţii online, însă US Customs and Border Protection a semnalat că artefactul nu avea documentaţia necesară pentru a fi importat, a declarat Chad Fredrickson, un agent special din cadrul Homeland Security Investigations (o ramură a Department of Homeland Security, responsabilă pentru investigarea încălcărilor legislaţiei privind importul şi exportul), care s-a ocupat de caz, potrivit Agerpres.

Agenţii au arătat artefactul unui expert, care a stabilit că acesta era originar din Irak. Obiectele cu semnificaţie culturală nu pot fi

importate din Irak fără consimţământul guvernului de la Bagdad, care nu fusese acordat în acest caz, a precizat Fredrickson. Cumpărătorul a fost de acord să predea artefactul agenţilor federali, care au aranjat ca fragmentul de tăbliţă să fie restituit guvernului irakian.

Prisma hexagonală era deţinută de o galerie privată din Los Angeles, ai cărei reprezentanţi le-au semnalat agenţilor "mai multe obiecte de de interes", a explicat Fredrickson, "printre care cel mai interesant era această prismă inscripţionată cu scriere cuneiformă".

Şi în acest caz agenţii au arătat artefactul unui expert, care a declarat că aceasta a fost probabil folosită pentru a-i învăţa pe copii alfabetul în perioada Vechiului Babilon. Fredrickson a precizat că expertul mai văzuse doar două astfel de prisme, una dintre ele păstrată de Universitatea Yale, iar alta dispărută între timp.

Pentru că galeria nu deţinea niciun document care să ateste că este proprietara prismei, responsabilii acesteia au predat artefactul către Homeland Security Investigations.

Deşi provenienţa exactă a celor două artefacte nu este clară, acestea au fost "aproape sigur" furate din Irak, a declarat Fredrickson.

Se crede că fragmentul de tăbliţă provine din zona oraşului antic Umma din Irak, jefuită de numeroase artefacte preţioase în ultimii ani, a precizat Fredrickson.

Consulul general al Irakului la Los Angeles, Salwan Sinjaree, a declarat că artefactele se vor întoarce în Irak, urmând a fi transferate în custodia Ministerului Culturii, care le va plasa într-un muzeu.