SUA dau asigurări că vor fi alături de România şi ceilalţi parteneri de la Marea Neagră în faţa acţiunilor Rusiei

Statele Unite îşi vor continua politica de a fi alături de aliaţii şi partenerii lor de la Marea Neagră pentru a întări disuasiunea şi pentru a garanta că acţiuni precum cele desfăşurate în ultimii ani de Rusia în regiune nu vor merge mai departe, a declarat sâmbătă, într-un interviu pentru AGERPRES, chargé d'affaires ad-interim al Ambasadei SUA în România, David Muniz, care a mai spus că autorităţile americane colaborează activ cu autorităţile de la Bucureşti pentru ca România să avanseze spre Programul Visa Waiver.





Declaraţiile au fost făcute la bordul USS Mount Whitney, nava comandant a Flotei a VI-a a SUA, care a ajuns vineri pentru o escală în Portul Constanţa, alături de distrugătorul USS Porter, ambele aflându-se în Marea Neagră, conform Marinei americane, pentru operaţiuni maritime de rutină alături de parteneri şi aliaţi din NATO.

"Semnificaţia vizitei navei (la Constanţa - n.r.) este importantă. Ilustrează relaţia de securitate excelentă şi foarte puternică dintre ţările noastre", a spus David Muniz.





Constanţa este al treilea port, după Istanbul, în Turcia, şi Batumi, în Georgia, în care a oprit USS Mount Whitney de la plecarea din Gaeta (Italia), la 29 octombrie. Nava va părăsi duminică portul Constanţa.



Şapte nave militare ale forţelor navale din România, SUA (inclusiv USS Mount Whitney şi USS Porter), Turcia şi Ucraina au participat, vineri, la un exerciţiu care s-a desfăşurat în apele internaţionale ale Mării Negre, în largul ţărmului românesc, conform Ministerul Apărării Naţionale.





Rugat să comenteze reacţia Rusiei conform căreia SUA desfăşoară activităţi agresive şi creează o forţă militară multinaţională în Marea Neagră, diplomatul american a afirmat că astfel de operaţiuni ca cele ale USS Mount Whitney sunt pregătite cu mult timp în avans.



"Ruşii pretind în mod regulat că tot ce facem este provocator, însă, de fapt, transparenţa noastră în pregătirea exerciţiilor în cadrul NATO este unul dintre lucrurile care evidenţiază NATO ca alianţă de naţiuni democrate care colaborează transparent pentru securitate şi apărare reciprocă, nu în scopuri agresive", a declarat el.



"Marea Neagră nu este o zonă de conflict activ, militar, însă este cu siguranţă o zonă de tensiuni. Am văzut acţiunile Rusiei, cum ar fi anexarea ilegală a unor părţi din Ucraina, acţiunile din estul Ucrainei, chestiunile teritoriale din Georgia. SUA îşi vor continua politica de a fi alături de aliaţii şi prietenii noştri, de a creşte interoperabilitatea, de a întări disuasiunea, de a colabora cu forţele maritime ale statelor aliate şi partenere din Marea Neagră, pentru a ne asigura că lucrurile (acţiunile Rusiei - n.r.) nu vor merge mai departe", a mai afirmat David Muniz.



Prezent alături de diplomatul american, vice-amiralul Eugene H. Black III, comandantul Flotei a VI-a a SUA, a declarat la rândul său pentru AGERPRES că această operaţiune a USS Mount Whitney, care a intrat în Marea Neagră la 4 noiembrie, a fost pregătită cu mult timp în urmă.



"Aşa funcţionează alianţele şi parteneriatele, operaţiunile normale cu aliaţi şi prieteni. Este opţiunea Rusiei cum alege să caracterizeze asta. Sunt bucuros de relaţia strânsă cu partenerii NATO. Sunt bucuros să mă aflu în vizită în România", a spus oficialul militar american.



În discursul său de la recepţia organizată pe navă cu ocazia prezenţei USS Mount Whitney în Portul Constanţa, vice-amiralul Eugene H. Black III a declarat că SUA "apreciază rolul-cheie al României în găzduirea şi implicarea în exerciţiile din Marea Neagră, care promovează cooperarea maritimă şi interoperabilitatea".



"În vizita sa de luna trecută (octombrie - n.r.) din România, secretarul (american) al Apărării, Lloyd Austin, a declarat că 'securitatea şi stabilitatea din Marea Neagră sunt în interesul naţional al SUA şi sunt esenţiale în ceea ce priveşte securitatea Flancului Estic al NATO'. Pentru a promova securitatea şi stabilitatea, ne-am angajat să lucrăm împreună pentru a consolida cooperarea în Marea Neagră", a mai spus comandantul Flotei a VI-a a SUA.



Întrebat despre apelurile făcute recent de România şi Ucraina pentru o întărire a prezenţei militare americane în regiunea Mării Negre, chargé d'affaires al Ambasadei SUA în România a precizat în interviul pentru AGERPRES că nu există noi planuri în acest moment, dar că SUA sunt alături de România, apreciind "toate eforturile pentru a găzdui atât de multe forţe americane".



De asemenea, întrebat ce mesaj are pentru români, care văd că există un parteneriat strategic între Bucureşti şi Washington şi că România îşi respectă angajamentele privind cheltuielile militare, dar nu pot călători totuşi fără viză în SUA, David Muniz a spus că "lucrăm activ cu guvernul român pentru ca România să avanseze spre Programul Visa Waiver, despre care ştim că este o prioritate pentru toată lumea aici - nu doar pentru guvern, ci şi pentru populaţie".



"Sunt deja de un an în România şi aş spune că nu este extrem de greu pentru un român să obţină o viză dacă îşi doreşte asta. Un număr foarte mare de români obţin vize. Sezonul călătoriilor nu a fost grozav în ultimii doi ani, din cauza COVID, însă, în general, nu este greu să călătoreşti (în SUA - n.r.). Dar suntem nerăbdători ca acest lucru să devină şi mai uşor în viitor", a spus diplomatul american.