SUA reacționează după moartea președintelui iranian / Șeful Pentagonului: 'Nu avem nicio idee despre cauza accidentului'

”Statele Unite îşi exprimă în mod oficial condoleanţele faţă de moartea preşedintelui iranian Ebrahim Raïssi, ministrului de Externe Hossein Amir-Abdollahian şi altor membri ai delegaţiei lor într-un accident de elicopter în nord-vestul Iranului”, anunţă într-un comunicat un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat american, Matthew Miller.

”În contextul în care Iranul îşi alege alt preşedinte, ne reafirmăm susţinerea faţă de poporul iranian şi faţă de lupta sa în favoarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale”, adaugă el.

Secretarul american al Apărării Lloyd Austin estimează că moartea preşedintelui iranian nu ar urma să aibă un ”impact mai larg asupra securităţii regionale”.

”Nu văd neapărat un impact mai larg asupra securităţii regionale”, a declarat presei Lloyd Austin.

”Continuăm să supraveghem situaţia, dar nu avem nicio idee despre cauza accidentului”, declară secretarul american al Apărării.

Statele Unite nu sunt ”implicate”, iar forţele americane nu şi-au modificat poziţia după prăbuşirea elicopterului iranian.

Reporter: “Are you concerned that Iran is going to try and blame Israel or even the United States for the crash that killed the president yesterday?"



Secretary of Defense Lloyd Austin: "The United States had no part to play in that crash and that's a fact, plain and simple."