SUA reacționează la alegerile din Republica Moldova: Victoria Nuland a sunat-o pe Maia Sandu

SUA reacționează la victoria taberei pro-occidentale în alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Reacția vine însă de la eșalonul trei al administrației amerciane.

Subsecretarul de stat Victoria Nuland anunță că a sunat-o pe Maia Sandu după alegeri și exprimă intenția SUA de a sprijini agenda reformatoarea a noii puteri politice.

„Încântată să o sun pe președinta Maia Sandu să o felicit în numele Statelor Unite al Americii pentru alegerile democratice de succes din Republica Moldova și să îi ofer sprijinul nostru pentru agenda reformatoare a guvernului”, scrie Victoria Nuland pe Twitter.

(„Pleased to call President @sandumaiamd to offer congratulations on behalf of the United States for Moldova's successful democratic elections and to offer our support for the government's reform agenda.”)

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS, proeuropean) a câştigat scrutinul legislativ din Republica Moldova, obţinând majoritate în Parlament.

Conform rezultatelor anunţate de Comisia Electorală Centrală de la Chişinău, Partidul Acţiune şi Solidaritate, o formaţiune de centru-dreapta, proeuropeană, fondată de Maia Sandu, actualul preşedinte al Republicii Moldova, a obţinut 52,5% din voturi, respectiv 63 de mandate în Parlamentul de 101 locuri.