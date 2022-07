Sorin Grindeanu s-a săturat ca Metrorex să tot ceară bani și pune punctul pe i: Deși nu merg cu metroul, românii subvenționează transportul bucureștenilor

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Craiova, că știe care sunt problemele Metrorex, însă așteaptă soluții de la conducerea companiei și nu mai acceptă singura soluție găsită: de a acoperi cu bani de la buget.

Întrebat despre problemele legate de neplata unor facturi pentru mentenanță ale Metrorex, Sorin Grindeanu a spus că știe problema companiei, dar crede că perioada în care facturile Metrorex se plătesc doar cu bani de la buget trebuie să se termine.

„Periodic se vine din partea Metrorex, în primul rând la Ministerul Transporturilor și apoi la Guvern cu: Vrem bani! Asta se întâmplă și când se face bugetul la începutul anului sau la sfârșitul anului precedent și la rectificări. Eu am înțeles că de fiecare dată soluția este să se vină cu bani de la buget. Sau soluția pe care o are Metrorexul este să se vină cu bani de la bugetul statului ca să acoperim pierderile de acolo. Știu problemele de acolo legate de neplata unor facturi pe mentenanță, lucrurile proaste legate de neimplementarea unor proiecte europene, dar, am mai spus, vreau să vă întreb cât se poate de direct: cât mai trebuie un craiovean sau un timișorean sau un clujean sau un ieșean să accepte ca din banii tuturor să subvenționeze transportul în București? Eu cred că această perioadă trebuie să se termine și asta trebuie să înțeleagă și cei de la Tarom, și cei de la Metrorex”, a spus ministrul Transporturilor, într-o conferință la Craiova.

Acesta a afirmat că atât consiliile de adminsitrație, cât și directorii generali ai companiilor din Ministerul Transporturilor vor fi selectați, în perioada următoare, în funcție de prevederile legale, cu atribute clare.