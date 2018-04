Succes pentru artistul The Weeknd: Al treilea album consecutiv debutează pe primul loc în Billboard 200

„My Dear Melancholy” este al treilea album consecutiv al cântăreţului canadian The Weeknd care debutează pe primul loc în topul Billboard 200, după ce a înregistrat cea mai bună săptămână de vânzări pentru un disc R&B din ultimul an.

Albumul, lansat pe 30 martie, a fost vândut în 169.000 de unităţi, potrivit Nielsen Music.

„My Dear Melancholy” vine după materialele de studio ale lui The Weeknd clasate pe primul loc în clasamentul Billboard - „Starboy” (2016, cu 209.000 de unităţi vândute) şi „Beauty Behind the Madness” (2015).

Discul „My Dear Melancholy” este, pentru moment, disponibil doar pentru download, iar în format CD urmează să apară pe 13 aprilie.

Cel mai apreciat cântec dintre cele şase cuprinse pe album este „Call Out My Name”, care este aşteptat să debuteze în top 10 al Billboard Hot 100 din 14 aprilie.

În plus, „My Dear Melancholy” este cel mai scurt album - ca număr de piese - care ajunge pe primul loc în Billboard 200, în ultimii opt ani.

În 2010, coloana sonoră „Glee: The Music, Journey to Regionals”, care conţine tot şase piese, a ajuns pe primul loc în luna iunie.

Pe locul al doilea în clasamentul american al albumelor se află rapperul Rich The Kid, cu „The World is Yours”, care a fost vândut în 59.000 de unităţi.

„?” al lui XXXTentacion a coborât un loc, până pe trei, cu 57.000 de unităţi vândute.

Cel de-al şaptelea album al lui Kacey Musgraves, „Golden Hour”, a intrat în top 10 pe locul al patrulea, cu 49.000 de unităţi vândute. Ultima prezenţă a cântăreţei country între primele zece clasate a fost în 2015, cu „Pageant Material”.

Coloana sonoră „The Greatest Showman” a coborât o poziţie, până pe cinci, cu 46.000 de unităţi vândute, în timp ce „Black Panther: The Album” a coborât trei, până pe şase, cu 43.000 de unităţi vândute.

„Culture II” semnat de Migos a ocupat locul al şaptelea, în coborâre două poziţii, cu 41.000 de unităţi vândute, „Stoney” al lui Post Malone s-a clasat pe locul al optulea, cu unul mai puţin faţă de săptămâna trecută, după ce a fost vândut în 29.000 de unităţi.

Ed Sheeran şi „÷ (Divide)” continuă să se menţină în top 10. Albumul, lansat în martie 2017, s-a aflat, după a 57-a săptămână de la debutul în clasament, pe locul al nouălea, cu 28.000 de unităţi, iar „Bobby Tarantino II”, semnat de Logic, a coborât patru locuri, după ce a fost vândut în 27.000 de unităţi.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multi-metric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de descărcări sunt egale cu un album).