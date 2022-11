Suma de vânzare a clubului Manchester United poate depăşi cinci miliarde lire sterline

Conform reputatului economist Kieran Maguire, citat de presa engleză, United s-ar putea vinde cu cinci miliarde de lire sterline şi nu ar fi o surpriză dacă s-ar ajunge şi la o sumă de 5,5 miliarde.Această sumă ar depăşi cu mult cele 4,9 miliarde de euro cu care a fost cumpărat clubul Chelsea Londra în primăvară, după ce patronul Roman Abramovici a fost obligat să-l vândă din cauza legăturilor sale cu Rusia.Pe lista scurtă a celor mai scumpe cluburi sportive din istorie ar putea intra şi FC Liverpool, a cărui vânzare este estimată în jur de cinci miliarde de lire sterline, dar United are avantajul de a fi an de an unul dintre cele mai valoroase cluburi din lume.Familia americană Glazer, care deţine clubul United din 2005, a anunţat marţi că este dispusă să vândă gruparea de pe Old Trafford.''Consiliul de administraţie are în vedere toate alternativele strategice, inclusiv o nouă investiţie în club, o vânzare sau alte tranzacţii care să implice societatea", a precizat United într-un comunicat.Anunţul a fost făcut la câteva ore după oficializarea divorţului, "de comun acord" şi "cu efect imediat", dintre United şi superstarul portughez Cristiano Ronaldo, cvintuplu câştigător al Balonului de Aur, la un an şi jumătate după revenirea acestuia la Manchester.Ştirea privind o posibilă vânzare a lui United a crescut, marţi, valoarea acţiunilor clubului la bursa din New York cu 15%.