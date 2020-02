SURPRIZĂ - Câți bani încasează angajații care stau în carantină la domiciliu din cauza coronavirusului

Sume surpriză. Românii care sunt suspecți de coronavirus și sunt nevoiți să stea acasă în carantină nu primesc sume mari de bani, așa cum probabil unii se așteptau. Conform legii, cei care stau acasă în carantină primesc 75% din salariul lor legal.

Asadar, cei care, pentru binele lor si al celor din jur, intra in carantina sau sunt izolati la domiciliu vor castiga mai putin decat daca ar fi mers zi de zi la birou. Diferenta nu este insa foarte mare. Ziare.com a facut calculele pentru un salariu de 5.000 lei brut, fara alte beneficii. Astfel, daca in mod normal persoana respectiva ar castiga net 2.925 de lei, daca sta 10 zile lucratoare in carantina, va primi 2.668 de lei, deci cu 257 de lei mai putin.

In cazul extrem in care carantina s-ar intinde pe durata unei luni intregi, banii primiti la final ar fi 2.411 lei, deci diferenta ar fi de 514 lei.