Surpriză în dosarul țepelor White Tower: Judecătorii resping arestarea preventivă a unui cunoscut om de afaceri

Curtea de Apel Ploiești a respins vineri seara propunerea procurorilor de arestare preventivă a omul de afaceri Daniel Ştefănescu, patronul firmei Gersim, unul dintre cei mai mari importatori de telefoane şi tablete din România. Acesta a fost reţinut de către procurorii din Prahova în dosarl de fraude imobiliare White Tower. Ştefănescu este acuzat de înşelăciune iar procurorii au cerul mandat de arestare pe numele lui, însă judecătorii au considerat că este suficientă anchetarea sub control judiciar.

Procurorii prahoveni l-au reţinut și l-au prezenta instanţei de judecată pe omul de afaceri Daniel Ştefănescu, proprietar al companiei Gersim, unul dintre cei mai mari importatori şi distribuitori de telefoane mobile şi tablete din România.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că acesta este acuzat de comiterea mai multor fapte de înşelăciune în domeniul imobiliar. Concret, Ştefănescu, în calitate de asociat al unui antreprenor din domeniul construcţiilor, ar fi ştiut şi participat la acţiuni de înşelăciune constând în faptul că, după ce a ridicat un bloc de locuinţe în Ploieşti, antreprenorul a vândut aceleaşi apartamente mai multor persoane.

Tranzacţiile s-au desfăşurat, conform anchetatorilor, cu complicitatea unor avocaţi şi notari din Ploieşti, care sunt şi ei inculpaţi în dosar.

Alături de Daniel Ştefănescu au fost reţinuţi alţi trei oameni de afaceri. Pentru Ştefănescu şi doi dintre aceştia, procurorii au cerul emiterea de mandate de arestare preventivă.

MINUTA:

Solutia pe scurt: În baza art. 227 Cod pr penală respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, de arestare preventivă a inculpatului COSTEA CORNELIU CLAUDIU, iar în baza art. 227 alin.2 Cod pr penală ia faţă de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 16.03.2024 până la data de 14.05.2024 inclusiv. În baza art.215 alin.1 Cod proc.pen., pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii : a)- să se prezinte la organul de urmărire penală, a judecătorului de drepturi ?i libertă?i a judecătorului de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat ; b)-să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau in faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c)-să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat; In baza art.215 alin.2 Cod.proc.pen. impune inculpatului ca pe timpul controlului judiciar a)-să nu depăşească limita teritoriala a României; b)-să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele vătămate , cu martorii din cauză sau cu ceilalţi inculpati . În baza art.215 alin.3 teza finală Cod proc.pen., atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se poate înlocui măsura controlului judiciar cu măsura arestării preventive sau măsura arestului la domiciliu în condiţiile prevăzute de lege. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului COSTEA CORNELIU CLAUDIU de sub puterea ordonantei de retinere emisă la data de 15.03.2024 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză.

2.În baza art. 227 Cod pr penală respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, de arestare preventivă a inculpatului ȘTEFĂNESCU DANIEL iar în baza art. 227 alin.2 Cod pr penală ia faţă de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, de la data de 16.03.2024 până la data de 14.05.2024 inclusiv. În baza art.215 alin. Cod proc.pen., pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii : a)- să se prezinte la organul de urmărire penală, a judecătorului de drepturi ?i libertă?i a judecătorului de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat ; b)-să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau in faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei ; c)-să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa conform programului de supraveghere întocmit de organul de politie sau ori de câte ori este chemat; In baza art.215 alin.2 Cod.proc.pen. impune inculpatului ca pe timpul controlului judiciar a)-să nu depăşească limita teritoriala a României; b)-să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele vătămate , cu martorii din cauză sau cu ceilalţi inculpati . În baza art.215 alin.3 teza finală Cod proc.pen., atrage atenţia inculpatului că în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, se poate înlocui măsura controlului judiciar cu măsura arestării preventive sau măsura arestului la domiciliu în condiţiile prevăzute de lege. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului ?TEFĂNESCU DANIEL de sub puterea ordonantei de retinere emisă la data de 15.03.2024 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză.

3. În baza art. 227 Cod pr penală respinge ca neîntemeiată propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti, de arestare preventivă a inculpatului GRIGORESCU ALEXANDRU-BOGDAN Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului GRIGORESCU ALEXANDRU-BOGDAN de sub puterea ordonantei de retinere emisă la data de 15.03.2024 de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiesti dacă nu este reţinut, arestat sau deţinut în altă cauză. În baza art. 275 alin.3 Cod pr penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare pentru inculpaţi şi de la comunicare pentru procuror. Cercetată şi pronunţată în camera de consiliu astăzi, 16.03.2024 ora 04.00.