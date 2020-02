SURPRIZĂ la audieri: conflict în PNL / Ministru, certat de un coleg deputat că 90% din bani merg la PSD

Deputatul PNL de Bacău Ionel Palăr a declarat, marti, vizibil deranjat, la audierea ministrului Dezvoltarii, Ion Stefan (PNL), ca in judet 90% din fondurile PNDL merg catre PSD si ca ministrul desi a promis ca rezolva situatii punctuale, nu a facut-o. Este primul repros pe care il face un liberal la adresa guvernului de cand au inceput audierilor ministrilor, criticile venind pana acum doar de la restul partidelor.

„Exista frustarea ca pe toate listele cu PNDL 1 si 2, 90% din alocarile de fonduri sunt pentru PSD. Avem un caz, Olanesti, descalificat printr-o hartie primita de la CJ Bacau prin care s-a spus ca are finantare de la MDRT. In raealitate nu avea. Am fost la dvs in audienta, nu ati rezolvat inca aceasta problema. Va spun aici public: veti continua sa alocati fonduri in ordinea solicitarilor? Cand veti rezolva problema de la Comănești?”, i-a zis deputatul PNL propriului ministru, vizibil deranjat.

„Toate platile au fost facute in ordinea venirii cererilor”, s-a justificat ministrul in fata colegului sau deputat PNL.