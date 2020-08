SURSE - ALDE votează 'necondiționat' moțiunea de cenzură

Parlamentarii ALDE vor vota moțiunea de cenzură, dacă PSD o mai depune, au declarat surse din conducerea partidului pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

'Nici nu se pune problema să nu votăm moțiunea”, au declarat sursele citate. „La câte prostii fac liberalii, ar merita zilnic o moțiune. Sufocă economia, calcă în picioare drepturile omului, tratează Parlamentul ca o anexă”, au precizat sursele din ALDE.

Deputatul ALDE Varujan Vosganian afirmase duminică la Antena 3 că nu este sigur că PSD își dorește să-și asume guvernarea în cazul în care Guvernul va fi demis în Parlament, astfel că pentru moțiunea de cenzură vrea să aibă o discuție cu social-democrații în care să-i fie explicat ce se întâmplă mai departe dacă votează și pică Guvernul.

„PSD in mod real doreste sa-si asume guvernarea? Este o intrebare pentru Congresul PSD. Nu am simtit ca este o asumare clara in legatura cu formarea unui nou guvern. De aceea as dori sa am discutii cu cei de al PSD despre cum vad ei si viitorul imediat. Pentru ca obiectivul nostru este o mai buna guvernare, nu doar daramarea guvernului PNL (...) Cand au trecut alte motiuni n-am avut solutii si ne-am pricopsit cu actualul guvern Orban”, a declarat Varujan Vosganian.

Senatorul PSD Titus Corlțățean, i-a răspuns că social-democrații vor propune un guvern de tranziție până la alegerile parlamentare, cu mandat să organizeze alegerile și să gestioneze epidemia de coronavirus. „Propunerea noastra va fi un premier tehnocrat care sa poate reuni o majoritate de gestiune”, a declarat social-democratul.

De asemenea, Pro România a decis că va susține o moțiune de cenzură.

”Nu a fost niciodată un haos mai mare ca acum. Situația a scăpat de sub control pentru că nu s-au luat la timp măsurile potrivite. În martie, Guvernul visa anticipate și spunea că nu există riscuri epidemice. Mai apoi, când era deja prea târziu, a venit cu măsuri dure care au distrus economia și-așa șubrezită și care au îngenunchiat companiile autohtone. Nu au venit cu soluții pentru școală, pentru sănătate, pentru economie, nu și-au recunoscut incapacitatea de a gestiona o asemenea criză, au refuzat să asculte de specialiști și continuă să trăiască într-o lume în care procentele electorale și alegerile sunt prioritare, indiferent de riscuri. România este astăzi mai rău decât la începutul pandemiei, Guvernul Orban poartă această vină și trebuie să plece”, a declarat Victor Ponta.