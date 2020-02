SURSE - Atenție mare la PSD! S-a intrat într-o nouă logică: cresc mult șansele de anticipate

Dacă toate estimările de până acum dădeau alegerile parlamentare anticipate drept cel mai negru scenariu pentru PSD, în Kiseleff s-a ajuns la concluzia că nu acesta este răul cel mai mare. Așa că s-a schimbat strategia la PSD și am putea asista la evoluții suprinzătoare pe scena politică.

PSD a ajuns la concluzia că este OBLIGATORIU să nu fie aleși primarii în două tururi. „Trebuie facut totul sa nu fie alegeri in doua tururi. Mai departe vedem. Cel mai mare pericol la doua tururi nu este ca pierdem primari in turul doi. Cea mai mare capcana este ca primarii nostri care tremură acum ar putea sa treaca la PNL daca se fac alegeri in doua tururi”, spus social-democrații.

Asta înseamnă că PSD va face totul să treacă moțiunea de cenzură. Chiar dacă se va ajunge la alegeri anticipate, tot e mai bine decât alegeri în două tururi, mai spun surse din PSD. Dacă trece moțiunea de cenzură pentru a nu fi alegerea primarilor în două tururi, PSD va încerca să facă majoritate cu ALDE, Pro România și PMP pentru instalarea unui nou guvern și evitarea anticipatelor. Dacă nu se poate, atunci PSD e gata de anticipate, au zis sursele citate.