SURSE - Blocaj guvernamental total: Miniștrii USR PLUS iau în calcul să nu mai participe la ședințele de Guvern cât timp Florin Cîțu e premier

USR PLUS ia în calcul să boicoteze ședințele de Guvern până când se schimbă premierul, spun surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Alianța USR PLUS a anunțat miercuri, după ce nu a fost consultată de premierul Florin Cîțu înainte de demiterea ministrului Sănătății, că nu mai are încredere în premier și nu-l mai susține pe Florin Cîțu în această funcție. USR PLUS rămâne la guvernare cu condiția schimbării premierului, a mai anunțat alianța.

Ședința de Guvern programată miercuri a fost anulată, o nouă ședință a Executivului fiind programată pentru joi.

Premierul Florin Cîțu a anunțat, miercuri, că a preluat mandatul de ministru interimar la Sănătate și primele ședințe le va avea cu directorii Direcțiilor de Sănătate Publică și cu managerii spitalelor COVID din țară.

După ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care Florin Cîțu a preluat interimarul la Ministerul Sănătății, premierul a spus ce va face în prima zi, în acest mandat.

„Am avut deja o întâlnire cu o parte din conducerea Ministerului Sănătății, iar mâine (joi – n.r.) o să două conferințe online, cu toți directorii de DSP și cu toți directorii spitalelor COVID. În continuare rămâne o prioritate pentru noi în această perioadă dificilă să asigurăm cele 1.600 de paturi pentru Terapie Intensivă și, în același timp, să gestionăm această perioadă dificilă”, a spus Cîțu.

Premierul a anunțat că ședința de Guvern care trebuia să aibă loc miercuri va avea loc joi, pentru că sunt acte normative care nu suportă amânare, unele dintre ele chiar de la Ministerul Sănătății.

Premierul a precizat că a preluat mandatul interimar la Sănătate până când cei de la USR PLUS vor numi alt ministru.

„Odată cu propunerea de revocare din funcție a ministrului Vlad Voiculescu i-am transmis domnului președinte și propunerea de numire a domnului Dan Barna în funcția de ministru interimar al Sănătăți. Având în vedere refuzul domnului Dan Barna de a-și asuma această responsabilitate în acest moment am înaintat președintelui României o nouă propunere, în persoana mea, propunere care a fost acceptată de către domnul președinte. Astfel, o să preiau interimatul la Ministerul Sănătății până când colegii noștri de coaliție vor numi un ministru care să preia aceste atribuții”, a mai spus Cîțu.

Premierul Florin Cîțu preia, de miercuri, interimatul la Ministerul Sănătății, după ce vicepremierul Dan Barna a refuzat funcția. Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul.