SURSE - Decizia USR PLUS după remanierea lui Vlad Voiculescu

USR PLUS au stabilit, miercuri, ca raman la guvernare doar daca pleaca din functie premierul Florin Citu, spun surse din partid.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri că liberalii îl susţin pe Florin Cîţu în funcţia de premier. Orban a fost întrebat într-o conferinţă de presă dacă ar reveni în poziţia de premier. "Prim-ministrul Partidului Naţional Liberal este Florin Cîţu şi PNL îl susţine pe Florin Cîţu", a spus el.

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, apreciază că este "absolut inacceptabil" modul în care a procedat premierul Florin Cîţu, înaintând preşedintelui Klaus Iohannis cererea de demitere a lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sănătăţii fără consultarea conducerii Alianţei USR PLUS şi a Coaliţiei.

Premierul Florin Cîţu a declarat miercuri că l-a revocat din funcţia de ministru al Sănătăţii pe Vlad Voiculescu pentru a se asigura că "încrederea în instituţiile statului rămâne".

"De un an de zile România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maxim resursele statului, în special în sistemul de sănătate, dar şi în economie. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituţiile statului, în instituţiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context şi pentru a mă asigura că încrederea în instituţiile statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătăţii. Vreau să îi asigur pe toţi românii că eu cred cu tărie în această coaliţie de guvernare, pentru că este o coaliţie de guvernare care s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, unor idei şi nu în jurul unor persoane", a afirmat Florin Cîţu, miercuri, la Palatul Victoria.

Şeful Executivului şi-a încheiat declaraţia de presă cu un îndemn la vaccinare adresat românilor.

"Vă doresc tuturor sănătate! Şi trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes, de aceea vă îndemn pe toţi să vă înregistraţi pe platforma de vaccinare!", a spus Cîţu.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind revocarea lui Vlad Voiculescu din funcţia de ministru al Sănătăţii, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Voiculescu a fost revocat din funcţie de premierul Florin Cîţu, Guvernul anunţând că interimar la conducerea ministerului va fi vicepremierul Dan Barna.

Totodată, şeful Executivului a demis-o pe Andreea Moldovan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Sănătăţii.