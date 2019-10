SURSE - PSD ia în calcul citirea moțiunii de cenzură în această seară în Parlament

În PSD se ia în calcul, dupa ce opozitia a depus motiunea de cenzura, sa se convoace de urgenta in aceasta seara conducerile celor doua camere ale Parlamentului si citirea intr-un plen reunit a textului motiunii de cenzură, pentru a se da un vot cel tarziu vineri, zic surse din conducerea PSD pentru STIRIPESURSE.RO. Exista voci in PSD care sustin chiar sa se dea si un vot in aceasta noapte. Opozitia a anuntat ca motiunea de cenzura depusa a fost semnata de 237 de parlamentari. Pentru demiterea Guvernului este nevoie de 233 de voturi.