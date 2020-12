Tabăra reformiștilor din PNL: se strânge oaste împotriva lui Orban/SURSE

Negocierile și înțelegerile parafate de Ludovic Orban generează un val de nemulțumire în interiorul partidului, asta pentru că PNL a cedat mult la negocieri, iar felia de guvernare care ajunge la liberali este destul de puțin consistentă.

În aceste condiții, în interiorul PNL a apărut o tabără a reformiștilor care sunt dispuși, dacă situația va trena, să arunce totul în aer. Din această tabără fac parte liderii puternici ai PNL din Transilvania, principalul bazin electoral al partidului, dar și o parte dintre liderii din Sud. Cei din Transilvania sunt nemulțumiți pentru faptul că sunt foarte slab reprezentanți în viitorul Guvern, raportat la scorul electoral pe care îl aduc partidului.

În varianta extremă, liderii reformiștilor amenință că nu-l vor vota pe Ludovic Orban la șefia Camerei Deputaților, iar dacă acesta nu va avea sprijinul întregului lot de parlamentari ai PNL va avea emoții serioase pentru obținerea funcției.

De altfel, acest grup a încercat, astăzi, să organizeze un puci prin convocarea BPN-ului PNL și modificarea mandatului de negociere oferit lui Orban. În cele din urmă, lucrurile s-au calmat pentru a nu arunca în aer toate negocierile, însă Ludovic Orban este pus într-o situație foarte dificilă.

Problema cea mare a liderilor PNL este Ministerul Dezvoltării. Acesta ajunge la UDMR, iar primii doi secretari de stat vor fi tot de UDMR, în timp ce ministrul va fi cel care va decide atribuțiile secretarilor de stat. În aceste condiții, greii PNL din Ardeal se tem că fondurile alocate Transilvaniei vor merge cu prioritate către zonele controlate de UDMR și ei se vor alege cu praful de pe tobă.

Situația este una în evoluție, iar pe măsură ce se vor împărți funcțiile, cu siguranță vor mai apărea nemulțumiri. De altfel, Ludovic Orban deja ar fi început să își planteze oameni în Guvern, iar liderii PNL se văd tot mai stingheri, asta deși partidul asumă guvernarea.

Liderul PNL a încercat să contracareze public jocurile din interiorul partidului și a lansat în public ideea că toți parlamentarii PNL vor respecta decizia partidului și vor vota în consecință.

"Eu am respectat mandatul Biroului Politic întru totul. Mandatul (...) a fost acela de a merge pe una dintre variantele propuse. Prima variantă a fost acceptată, anume Florin Cîţu - premier şi preşedintele PNL - preşedintele Camerei Deputaţilor. A doua prevedere din protocol legată de respectarea ponderii a fost respectată: în structura Guvernului, PNL deţine premier şi nouă ministere, nu cum s-a prezentat în percepţia publică. Deci, din punctul ăsta de vedere, noi am respectat mandatul BPN. În ceea ce priveşte repartizarea ministerelor, sigur că nu mai suntem guvern monocolor, cum am fost în ultimul an şi o lună, avem parteneri, trebuie să ţinem cont de punctul de vedere al partenerilor. Nu trebuie să există nicio problemă - şi de la această premisă trebuie să plecăm - în faptul că un portofoliu e deţinut de o altă formaţiune politică din coaliţie. Noi suntem parteneri, formăm o echipă, avem un program de guvernare şi susţinem toate proiectele de dezvoltare ale României prin orice minister, indiferent cine conduce ministerul respectiv", a precizat Orban, la finalul unei noi runde de negocieri în cadrul coaliţiei.