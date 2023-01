Tanczos Barna, anunță un regulament pentru produsele second hand: 'Nu e bine dacă se aduc textile și 90% se aruncă'

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat introducerea unui regulament privind produsele second hand aduse din import, arătând că nu este în regulă dacă 90% dintre textilele aduse se aruncă.

„Sunt încercări de a ocoli punctele de trecere a frontierei, de a intra noaptea, de a declara deșeurile ca fiind second hand-uri. Lunile următoare vom veni cu un regulament pentru second hand-uri, inclusiv pentru haine. Pentru că și acestea reprezintă o presiune uriașă asupra României dacă se aduc textile ca fiind second hand, dar 90% se aruncă și 10% se pun pe raft pentru a fi revândute, nu este bine.

De aceea, și la electrocasnice și la aparatură de orice tip și la textile este nevoie de o reglementare mult mai clară a ce înseamnă second hand și a ceea ce înseamnă refolosibil ca atare sau, după o minimă tratare, reintroducere pe piață”, a spus Tanczos luni la TVR Info.