Târgul-festival de terapii alternative şi stil de viaţă sănătos Equilibrum Fest, la Oradea, în week-end

Târgul-festival de terapii alternative şi stil de viaţă sănătos Equilibrum Fest va avea loc la Oradea, în perioada 17 - 19 mai 2024, la Casa de Cultură a Sindicatelor, cu 35 de standuri, peste o sută de specialişti şi 30 de conferinţe pe teme diverse.

"Încurajez orădenii să vină să testeze, să încerce pe pielea lor cum se simt diverse terapii, să experimenteze, pentru că au această posibilitate tot week-endul. Îi provoc să petreacă trei zile în compania specialiştilor în domeniu, să descopere şi să experimenteze secretele unei vieţi sănătoase şi echilibrate prin nutriţie, medicină holistică, terapii complementare, cristale şi multe altele. Terapiile alternative, în toată diversitatea lor, vin să susţină semnificativ partea de prevenţie a sănătăţii şi construirea unui stil de viaţă sănătos. Unele terapii pot avea însă şi efecte benefice în cazul unor dezechilibre survenite în organism", a declarat luni, pentru AGERPRES, organizatorul Mihai Neguş, el însuşi pasionat de dispozitivele organice.

În ce priveşte noutăţile acestei ediţii, a doua la Oradea, după cea din octombrie, şi a şaptea din ţară, Mihai Neguş a menţionat ca invitat special reputatul medic urolog prof. univ. dr. Ioan Ioiart, de la Arad, "singurul din România care vorbeşte despre analiza microbiomului".

"Noutate de această dată este că avem în program medici foarte faini, cum este doamna doctor Szidonia Lacziko, chiar de la Oradea, care încurajează naşterile naturale şi domnul doctor Ioan Ioiart, de la Arad, specialist urolog, care va vorbi despre importanţa microbiomului, foarte important în imunitate, în diagnosticul şi tratamentul bolilor. Este un domeniu foarte proaspăt, foarte nou, de mare interes actual, pentru care se organizează un congres internaţional, care a ajuns în acest an la ediţia a zecea! Domnul Ioiart este foarte deschis la asemenea terapii şi chiar declară că face medicină complementară. Este singurul medic din România care povesteşte despre o analiză de microbiom, care se face doar în Germania; eu am făcut-o acum cinci ani şi am aflat de ea întâmplător", a precizat, pentru AGERPRES, Mihai Neguş.

Pe lângă cele peste 35 de standuri de unde pot fi achiziţionate produse variate, organizatorii vin în întâmpinarea celor interesaţi cu un program amplu de informare. Astfel, vizitatorii pot participa la 32 de conferinţe, la workshopuri, dar şi sesiuni demonstrative, evaluări sau terapii.

Profesorul emerit dr. Ioan Ioiart va vorbi, vineri, de la ora 15.50, despre importanţa microbiotei intestinale în diagnosticul şi tratamentul bolilor, prezentare urmată de o sesiune de întrebări şi răspunsuri, până la ora 17. Este singurul invitat care va beneficia de o alocare dublă a timpului destinat subiectului său.

Conferinţele, a câte 30 - 40 de minute, sunt programate riguros, înregistrate video şi au diferite teme, cum ar fi: Legea semănatului. Ce semeni, aia culegi; Înţelepciunea cifrelor; Prevenţia - încotro?; Almuza, harta vieţii tale; Tu ştii ce pui pe pielea ta?; Epigenetica şi schimbările de paradigmă la nivel global; Hidrogenul molecular şi viaţa într-un corp alcalin; Casa curată fără soluţii; Rolul mamei în vindecarea tânărului cu adicţii; Cabala şi Noul Testament; Masajul Thai, o alternativă pentru sănătate; Apicultura şi beneficiile produselor apicole şamd.

Alte prezentări şi demonstraţii vor avea în centrul atenţiei diverse echipamente tehnice precum aparatul Fohow si capsula spa, aparatele medicale Bioptron, dispozitivele orgonice sau chiar plasturii coreeni.

Prezentările se vor încheia duminică, de la aceeaşi oră, 15.50, cu dr. Lacziko Szidonia, care va susţine conferinţa intitulată "Bunăstarea copilului începe în sarcină- sfaturi pentru o sarcină sănătoasă şi naştere naturală".

Mai multe detalii despre expozanţi sau conferenţiari, dar şi despre programul complet al conferinţelor, sunt disponibile pe pagina de Facebook Equilibrumfest.

Pe parcursul celor trei zile de festival, maestrul Gheorghe Iovu şi muzica lui terapeutică vor da o notă aparte evenimentului. Este promotor al muzicii terapeutice în România încă din anul 1976. Potrivit lui Mihai Neguş, muzica lui Gheorghe Iovu a fost folosită şi testată ca terapie având rezultate remarcabile în câteva clinici, centre de sănătate, atât naţionale cât şi internaţionale.

Accesul publicului la festival se face pe bază de bilete la preţul de 20 lei/zi sau de abonament la preţul de 50 lei/3 zile. Biletele şi abonamentele sunt disponibile online de pe site-ul iabilet.ro, secţiunea Festivaluri.

Abonamentul include: acces la festival pe tot weekendul şi la conferinţe, posibilitate de testare diverse terapii prezentate în cadrul târgului, testare produse cosmetice, discuţii cu specialişti la standuri, networking şi stabilirea de conexiuni noi, dar şi relaxare pe muzică terapeutică.

Banii încasaţi în urma abonamentelor vândute au fost donaţi către structuri care sprijină copiii bolnavi de cancer.

Brandul Equilibrum Fest s-a născut la Sibiu, iar în ultimele nouă luni au fost organizate mai multe ediţii, în cinci oraşe diferite: Sibiu, Braşov, Oradea, Cluj şi Bucureşti, unde au participat peste 7400 de vizitatori. Au fost prezenţi peste 450 de terapeuţi, medici, farmacişti, specialişti, producători şi artizani din ţară şi străinătate şi au fost susţinute peste 250 de conferinţe, înregistrate şi disponibile pentru publicul larg, în mod gratuit, şi pe canalul de Youtube - EquilibrumFest.