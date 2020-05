Tăriceanu acuză Guvernul că NU are un plan privind măștile pentru populație: 'Haosul este total'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, pune sub semnul întrebării capacitatea „guvernului Iohannis-Orban” de a aigura măști populației pe perioada Stării de Alertă, în contextul în care guvernanții „au lăsat medicii fără echipamente în plină stare de urgență și nu au fost capabili să asigure necesarul DOAR pentru medici!”

Liderul ALDE acuză, de altfel, că NU a fost conceput niciun plan de distribuire a măștilor de protecție împotriva COVID-19 pentru românii defavorizați, deși măștile vor deveni OBLIGATORII odată cu instituirea Stării de Alertă.

Citește și: Senatul a votat măsurile din starea de alertă: care sunt principalele prevederi

„JOS MASCA, DLE ORBAN!

Ieri am găsit măști de protecție. Am luat 50 de bucăți pentru că de vineri ele vor fi obligatorii. După ce le-am luat simțeam că am în mână un obiect de neprețuit, având în vedere că de 2 luni ele sunt căutate zilnic de români, dar nu se găseau nicăieri sau erau la prețuri extrem de ridicate.

În vreme ce mă duceam spre casă mă gândeam că dacă obligativitatea de a purta măști în spații închise va deveni lege și nerespectarea acestei prevederi se va sancționa cu amenzi de până la 5000 de lei (că, desigur, românii au bani să plătească amenzi mai mari ca salariul mediu net!?), măștile or să dispară într-o clipă de pe piață.

Nu sunt vreun pesimist, ci fac un calcul simplu. Dacă sunt cam 5 milioane de români care merg la muncă și ei folosesc doar o mască pe zi (deși tot guvernanții ne spun că e bine să schimbăm masca la 3-4 ore) asta înseamnă tot atâtea măști. Dacă mai considerăm că mai sunt încă 5 milioane de români care au treabă în spații închise (magazine, instituții publice, spitale, etc) asta înseamnă un total de 10 milioane de măști. Pe zi! Adică un minimum de 200 de milioane de măști pe lună (pentru doar 20 de zile lucrătoare). În fiecare lună!

Citește și: Din 15 mai s-ar putea deschide terasele, conform legii privind Starea de Alertă votată de Senat

Crede cineva că va fi capabil guvernul Iohannis – Orban să asigure 200 de milioane de măști pe lună? Oamenii ăștia au lăsat medicii fără echipamente în plină stare de urgență și nu au fost capabili să asigure necesarul DOAR pentru medici! Nu vorbesc de românii care au căutat cu disperare măști de protecție și nu găseau nicăieri în afară de farmaciile de casă ale PNL (vezi farmacia ministrului Tătaru care vindea în plină pandemie la suprapreț măștile și pe sub mână).

Nu am încredere că vom avea stocurile necesare și atunci vor curge din nou amenzile! Rezultatul natural după primele zile de obligativitate va fi acela că măștile ori vor dispărea, ori se vor scumpi extrem de tare, ori oamenii vor fi nevoiți să le refolosească de mai multe ori, ceea ce le va transforma în capcane ale virusului.

Citește și: Cum vor fi organizate concertele pe perioada Stării de Alertă? Ludovic Orban l-a convocat pe ministrul Culturii

Mai mult, acești guvernanți în care ne punem speranța că vor aduce măști ca să ne protejăm ne spun că cei care nu își vor permite costul acelor măști vor primi măștile de la autorități. Mai sunt doar 2 zile până când această prevedere va intra în vigoare. Cine se califică pentru a primi aceste măști gratuite? Cine le va da măștile acestor oameni răspândiți prin toată țara? S-au trimis măști către instituțiile care vor face această distribuție? Ce fel de măști se vor da? Cumva cele de la Unifarm care au fost declarate ca fiind periculoase și au trebuit să fie retrase de la spitale?

Multe întrebări, puține răspunsuri! Haosul este total și cred că doar Alexandru Andrieș are răspunsul! Vom vedea măștile doar la televizor!”, se arată pe pagina de Facebook a lui Călin Popescu Tăriceanu.