Tăriceanu anunţă că ALDE votează Guvernul Orban, dar condiţionat. Păstrarea SIIJ, printre solicitări

Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a afirmat, duminică seara, că este încrezător în şansele Guvernului Orban de a trece în Parlament deoarece criza politică din România nu trebuie prelungită.

"Eu cred că are mai multe şanse să treacă decât nu pentru că bănuiesc că şi la ceilalţi lideri politici şi la celelalte partide e un semn de întrebare pe care trebuie să şi-l pună în raport cu electoratul. Ce facem, prelungim această criză politică, pentru că ea va avea consecinţe foarte grave în ceea ce priveşte situaţia economică deja afectată", a spus Tăriceanu, într-o emisiune la Antena 3, potrivit Agerpres.

Liderul ALDE a afirmat că obiectivul tuturor partidelor de opoziţie a fost acela de a demite Guvernul, el punctând că formaţiunea pe care o conduce va vota acest Executiv condiţionat. Una dintre condiţii fiind lipsa ordonanţelor de urgenţă pe justiţie şi păstrarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie.



"Votăm acest Guvern condiţionat, adică nu dăm un cec în alb pentru orice măsură pe care vrea s-o adopte. Sunt câteva lucruri pe care e bine să le ştim de la început, ca să nu ajungem ulterior în dispută. Acest lucru evident că nu elimină posibilitatea unor diferenţe de vederi ulterior, dar măcar pe nişte lucruri importante, pe care noi le-am şi sintetizat, trebuie să ajungem la înţelegere. O să avem o întrevedere la începutul săptămânii viitoare. (...) Trebuie să existe un document pe baza căruia ne angajăm. Nu vrem să mergem orbeşte, adică să spunem că avem încredere absolută, faceţi ce vreţi, că mergem pe mâna voastră. Lucrul ăsta nu se întâmplă nicăieri. Aşa cred că trebuie să procedăm şi e foarte corect şi responsabil", a opinat Călin popescu Tăriceanu.



El a adăugat că preşedintele Iohannis nu are interesul să o aibă în continuare pe Viorica Dăncilă drept prim-ministru cu atribuţii reduse.



"Eu cred că ar avea interesul să aibă guvernul pe care şi-l doreşte (Klaus Iohannis - n.r.), eventual guvernul condus de PNL. Succesul moţiunii nu este complet dacă nu se regăseşte la Palatul Victoria un alt guvern", a subliniat preşedintele ALDE.



Tăriceanu a precizat că, în condiţiile în care în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale ar intra Klaus Iohannis şi Viorica Dăncilă, nu ştie cui i-ar da votul, susţinând că nu este pregătit pentru această variantă. El a mai spus că este posibil să nu meargă la vot şi să ceară susţinătorilor ALDE să procedeze la fel, într-o astfel de situaţie, dar s-a arătat încrezător că în cel de-al doilea tur al alegerilor pentru Preşedintele României vor intra Klaus Iohannis şi candidatul susţinut de ALDE şi Pro România, Mircea Diaconu.

Referitor la faptul că a stat la aceeaşi masă a discuţiilor cu actualul preşedinte al PNL, Ludovic Orban, cu care a avut anumite dispute în trecut, Călin Popescu Tăriceanu a spus că a dat dovadă de "realism politic", având în vedere criza din ţară.



"Un partid liberal sau un liberal ca persoană, dacă nu apără un principiu fundamental, şi anume cel al protecţiei drepturilor şi libertăţilor individuale, atunci se descalifică şi cred că aici am spus tot. Nici nu-l plac mai mult, nici nu-l respect mai mult (pe Ludovic Orban - n.r.) decât acum şase luni sau decât acum un an. Stăm la aceeaşi masă dintr-un motiv foarte pragmatic, pentru că eu cred că actuala criză politică trebuie rezolvată. Trebuie să se formeze un guvern şi pentru acest lucru am arătat disponibilitate de a acorda un sprijin condiţionat. Acesta este motivul pentru care a trebuit să stăm la masă, nu din alte motive. Până la urmă, jocurile politice, aşa cum s-au făcut, cărţile aşa cum s-au redistribuit, asta au adus. Suntem într-o situaţie care trebuie tratată, după părerea mea, cu un minim realism politic. Dacă încercăm să facem din politică un loc al idealismului, probabil că nu o să ajungem prea departe", a mai afirmat Tăriceanu.