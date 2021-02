TDCX îşi continuă dezvoltarea în Europa şi deschide un birou în România

TDCX, companie din industria externalizării proceselor de afaceri (BPO), deschide la Bucureşti primul birou din Europa Centrală şi de Est şi al doilea din Europa, după lansarea cu succes a operaţiunilor din Spania din urmă cu doi ani, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERRPRES.

TDCX, companie cu sediul în Singapore, îşi continuă astfel procesul de creştere internaţională pe piaţa europeană după succesul înregistrat prin deschiderea biroului din Barcelona. Cu un model de business dezvoltat pe pieţele din Asia, TDCX îşi propune să construiască o prezenţă puternică regională în Europa prin furnizarea de servicii pentru clienţi noi, precum şi prin extinderea unor parteneriate regionale la nivel global. TDCX urmează să angajeze în primul an de activitate peste 100 de specialişti pentru biroul din Bucureşti.

La nivel internaţional, TDCX deserveşte organizaţii globale de top şi oferă servicii companiilor din locaţii ca Singapore, Malayezia, Thailanda, Filipine, China, Japonia, Spania, Columbia, India şi, de miercuri, România. Compania are o experienţă solidă în domeniul tehnologiei, e-commerce, industria luxului, sectorul financiar, turism şi sectorul ospitalităţii."Sunt încântat de această nouă investiţie pe piaţa din România şi, bineînţeles, de noua mea provocare profesională. În ciuda faptului că ne confruntăm cu o perioadă cu multe provocări la nivel mondial, lansarea TDCX în România reprezintă o confirmare a disponibilităţii talentelor pe plan local şi a potenţialului de creştere pe care ţara noastră îl are. Cu spaţii moderne de birouri, o cultură orientată spre oameni şi cu un spirit inovator, suntem convinşi că vom dezvolta o organizaţie BPO de elită care va atrage cei mai buni specialişti pentru a sprijini din Bucureşti clienţii noştri globali", a declarat Daniel Mereuţă, country director TDCX România.Sophie Chelmick, vicepreşedinte TDCX Europa, a subliniat că Bucureştiul a bifat foarte multe criterii, ca destinaţie ţintă de investiţie, pentru a completa perfect biroul multilingv al companiei din Barcelona."Bucureştiul este una dintre cele mai bune locaţii din Europa şi oferă, de asemenea, acces la talente cu experienţă în mediul digital. TDCX înregistrează o creştere impresionantă, iar în prezent construim un braţ european puternic pentru grupul TDCX şi pentru partenerii noştri globali", a adăugat Sophie ChelmickTDCX este un furnizor de top de soluţii de outsourcing la nivel mondial care acordă sprijin organizaţiilor din pieţe ca Singapore, Malayezia, Thailanda, Filipine, China, Japonia, Spania, Columbia, India şi acum România. Compania are o experienţă de succes în domenii ca sectorul tehnologiei, e-commerce, industria luxului, sectorul financiar, turism şi sectorul ospitalităţii.