Teatrul Ion Creangă redeschide Sala Mare în 15 ianuarie

Teatrul "Ion Creangă" redeschide Sala Mare din Piaţa Amzei în 15 ianuarie. Evenimentul oficial, denumit „Teatrul Ion Creangă de poveste“, va avea loc de Ziua Culturii Naţionale, la ora 18:00, potrivit news.ro.

"Redeschiderea unui spaţiu dedicat teatrului pentru copii are, în peisajul cultural al Bucureştiului, o însemnătate vitală pentru societatea de azi şi de mâine. Educaţia prin artă, de la vârste fragede, pune bazele valorilor estetice şi morale de mai târziu. Programul evenimentului „Teatrul Ion Creangă de poveste“ a fost gândit special pentru a celebra oamenii care au făcut posibil acest lucru, într-un fel sau altul – accesul la lumea poveştilor de pe scenă, încă din copilăria timpurie. Le vom mulţumi, într-un cadru de sărbătoare, pentru răbdarea, înţelegerea şi compasiunea oferită. Ne dorim ca, atât cei prezenţi la această întâlnire festivă, cât şi ceilalţi oameni din domeniul culturii, să înţeleagă că noi, în toţi aceşti ani, am continuat să montăm spectacole de marcă, premiate şi apreciate la nivel naţional şi internaţional, să cercetăm şi să inovăm prin fiecare titlu din repertoriu, dar şi prin activităţile conexe destinate copiilor. Mai mult, am transformat spaţiul mai puţin favorabil din Strada Biserica Amzei, într-o sală de spectacole pe care am denumit-o Sala Mică. Aici, am dus mai departe un proiect unic în ţară, al cărui concept de bază este Educaţia Timpurie – Teatru pentru 0-6 ani. Reprezentaţiile din această categorie au ajuns, prin intermediul festivalurilor internaţionale, în cele mai îndepărtate colţuri ale lumii, din Europa sau din Asia. La rândul lor, festivalurile TIC au devenit un adevărat reper pentru ceea ce înseamnă activităţile de petrecut în familie – în toamna anului trecut, a avut loc cea de-a XV-a ediţie FITC (Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii „100, 1.000, 1.000.000 de poveşti“)", anunţă instituţia.

Repertoriul actual al Teatrului "Ion Creangă" acoperă trei etape esenţiale ale copilăriei – #TICBEBE (0-3 ani), #TICPITIC (3-6 ani) şi #TICJUNIOR (6+ ani).

Spectacolele care se vor juca în această lună pe scena Sălii Mari (Piaţa Amzei 13) sunt: „Visul unei nopţi de vară“ (13.01 & 21.01), „Păcală şi Tândală“ (19.01), „TILL“ (20.01) şi „Jack şi vrejul de fasole“ (21.01).

La finalul lunii ianuarie, între 26 şi 28, va avea loc cea de-a X-a ediţie a mini festivalului TIC PITIC - Zilele Small Size, atât la Sala Mare (Piaţa Amzei nr. 13), cât şi la Sala Mică (Str. Biserica Amzei 21-23).