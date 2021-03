Teheranul acuză - Navă iraniană, ținta unui atac terorist în Marea Mediterană

O navă portcontainer iraniană, Shahre Kord, a fost avariată miercuri într-un atac ”terorist” la Marea Mediterană, anunţă vineri un purtător de cuvânt al companiei maritime publice iraniene IRISL, citat de agenţia Nournews, relatează Reuters, potrivit news.

Nava Shahre Kord a fost avariată de un dispozitiv exploziv, care a provocat un incendiu de mică amploare la bord, fără să se soldeze cu cu victime, precizează purtătorul de cuvânt.

”Asemenea acte teroriste sunt asimilabile unor acte de piraterie şi sunt contrare legislaţiei internaţionale cu privire la securitatea navigaţiei comerciale”, declară el.

Acest incident intervine la două săptămâni după ce la bordul nave israelene MV Helios Ray a avut loc o explozie, la Golful Oman.

Israelul a acuzat Iranul de faptul că se află la originea exploziei.

Teheranul dezminte aceste acuzaţii.

Iran's Shipping Lines spox says Shahre Kord cargo ship was attacked by an explosive object on Wednesday in intl waters of Mediterranean, where it was en route to Europe. It's act of terrorism and Iran will legally pursue it to find culprits. Once repaire, it'll continue its trip. https://t.co/xQ7Z6wNAGg