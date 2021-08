Televiziunea Română va transmite ediţia jubiliară a Festivalului Internaţional George Enescu

Televiziunea Română va transmite, în perioada 28 august - 26 septembrie, a 25-a ediţie a Festivalului Internaţional „George Enescu”, important proiect cultural, un reper pentru melomanii din întreaga lume, informează News.ro.

În calitate de co-producător şi broadcaster oficial al festivalului, Televiziunea Română va difuza, în direct, 15 concerte de referinţă, iar în următoarele grile de programe, înregistrări ale tuturor concertelor din festival.

„Suntem bucuroşi să transmitem un eveniment pentru care oameni din întreaga lume vin special la Bucureşti, o ediţie care reuneşte 32 dintre cele mai apreciate orchestre la nivel mondial”, a transmis Ramona Săseanu, director-general interimar al TVR.

Anul acesta, în Sala Mare şi Sala Mică a Palatului, Ateneul Român şi Sala Radio vor concerta, între altele, London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Orchestra Filarmonică Regală din Londra, Academy of St Martin in the Fields, Philharmonia London, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii din Berlin, Rotterdam Philharmonic Orchestra, Orchestra Naţională a Franţei şi Orchestra Del Teatro Alla Scala din Milano.

Pentru prima oară pe scena Festivalului „Enescu” vor fi prezente London Mozart Players, Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Ungare, Orchestra Filarmonică din Zagreb şi Orchestra de Stat din Atena.

Din programul evenimentului nu vor lipsi cele mai cunoscute ansambluri muzicale româneşti, cum sunt Orchestra şi Corul Filarmonicii „George Enescu”, Orchestra şi Corul Academic Radio, orchestrele Filarmonicilor din Iaşi, Timişoara, Sibiu, Cluj-Napoca şi Bacău, Orchestra Simfonică Bucureşti, Orchestra Naţională de Tineret şi Orchestra de Cameră Radio.

Concertele şi evenimentele dedicate Festivalului vor putea fi urmărite la TVR 3, iar spectacolul de deschidere va fi difuzat şi la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

Începând cu 1958, Televiziunea Română a preluat şi transmis toate evenimentele ce au avut loc pe parcursul desfăşurării Festivalului şi Concursului „George Enescu”, ajungând în scurt timp să fie co-producător şi partener.