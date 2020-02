Tenorul Placido Domingo MUTĂ DIN NOU după reunoaşterea acuzaţiilor de hărţuire sexuală - Ce anunţ a făcut artistul

Tenorul Plácido Domingo a decis să îşi anuleze toate reprezentaţiile de la Teatrul Regal din Madrid după ce şi-a asumat acuzaţiile de hărţuire sexuală, anunţă news.ro

Într-un comunicat transmis joi, Domingo a spus că vrea să ofere o explicaţie suplimentară pentru a corecta „falsa impresie generată de scuzele mele” lăsată de unele articole apărute în presă cu privire la ancheta al cărei subiect este.

Tenorul punctează că scuzele lui au fost sincere şi din toată inima. „Aşa cum am spus în repetate rânduri, nu am avut vreodată intenţia de a răni sau jigni pe cineva. Ştiu ce am făcut şi voi nega din nou. Niciodată nu m-am comportat agresiv şi niciodată nu am făcut ceva ca să împiedic sau prejudiciez cariera cuiva”.

Domingo a mai spus că şi-a dedicat carierea operei, sprijinirii industriei şi promovării multor artişti.

The New York Times a publicat că Sindicatul american al artiştilor muzicali a cerut tenorului jumătate de milion de dolari pentru a nu difuza detaliile investigaţiei. Avocaţii tenorului au negociat, însă, între timp, informaţiile au ajuns în spaţiul public.

În replică, reprezentanţii sindicatului au spus că suma reprezenta o amendă şi nu un şantaj. Ziarul asigură că informaţia publicată este bazată pe e-mail-uri trimise de conducerea sindicatului.

Un număr de 27 de femei l-au acuzat pe Plácido Domingo, fost director al Operelor din Washington şi Los Angeles, de hărţuire sexuală şi comportament neadecvat.

Miercuri, ministrul spaniol al Culturii a decis suspendarea reprezentaţiilor lui la Teatrul Naţional Zarzuela, programate pentru 14 şi 15 mai.