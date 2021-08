Tensiune în ședința conducerii USR PLUS: Se cere demisia premierului Florin Cîțu (surse)

În şedinţa Biroului Naţional, liderii USR PLUS s-au arătat revoltaţi de faptul că premierul Florin Cîţu a făcut închisoare în SUA, după ce s-a urcat la volan în stare de ebrietate, susţin surse politice pentru News.ro. Conducerea USR PLUS consideră că preşedintele Klaus Iohannis a avut cunoştinţă de trecutul tumultuos al premierului.

“Este evident că a fost o condamnare care s-a soldat cu închisoare, chiar dacă e vorba de doar două zile. Este imposibil ca serviciile secrete să nu-i fi adus la cunoştinţă preşedintelui Klaus Iohannis faptul că cel propus ca premier a fost închis în SUA. Evident, Klaus Iohannis a avut - sau ar fi trebuit să aibă- cunoştinţă de acest lucru. Acest episod îl face pe Florin Cîţu şantajabil. Premierul a ascuns de liderii coaliţiei acest episod, probabil mai are şi altele. Acesta ar fi un rezumat al discuţiei noastre din BP”, a declarat, joi searp, unul din liderii USR PLUS pentru News.ro.

“Am discutat dacă să-i cerem preşedintelui explicaţii publice, dar n-am ajuns la nicio concluzie”, susţin sursele citate.

În timpul ședinței, mai multe voci, inclusiv din rândul miniștrilor, au cerut ca USR PLUS să solicite oficial demisia premierului Cîțu, care are o problemă de încredere, etică, moralitate.

Premierul Florin Cîţu a precizat, miercuri, întrebat dacă în trecut a fost închis două zile în SUA şi a plătit o amendă, că a făcut o greşeală în urmă cu 20 de ani, dar este interesant că informaţia apare de abia acum când are loc competiţia internă a PNL.

”Acum 20 de ani, a fost vorba de DUI, este vorba de conducere sub influenţa alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenţie, am făcut o greşeală acum 20 de ani. Este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informaţie, apare acum în competiţia internă din PNL”, a declarat Florin Cîţu.

Răspunzând unei întrebări, prim-ministrul a precizat că el a condus maşina după ce a consumat alcool.

”Eu am condus, a fost o greşeală, am condus, am plătit foarte scump, a trebuit să-mi vând maşina, să merg un an de zile pe jos. Nu e un motiv pentru care să te mândreşti”, a mai afirmat Cîţu.

Acesta a mai spus că a fost vorba despre o contravenţie.

Preşedintele PNL Ludovic Orban nu ştia despre faptul că Florin Cîţu a condus sub influenţa alcoolului în SUA, nefiind informat în acest sens de către premier, au precizat, miercuri, surse apropiate liderul liberalilor, pentru News.ro. Potrivit acestora, Orban nu doreşte ca acest episod să devină subiect în campania internă din partid.