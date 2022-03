Tensiuni înaintea convorbirii dintre Joe Biden și Xi Jinping - Cel mai nou portavion chinez a traverstat Strâmtoarea Taiwan urmărit de un distrugător american

Cel mai nou portavion chinez, Shandong, a traversat vineri Strâmtoarea Taiwan, urmărit de un distrugător american, cu numai câteva ore înaintea unei discuţii telefonice între preşedinţii american şi chinez, potrivit unei surse de la Taipei apropiate de acest dosar, informează Reuters, potrivit Agerpres.

China revendică insula Taiwan, iar în ultimii doi ani şi-a intensificat activitatea militară în regiune, ceea ce a alarmat autorităţile de la Taipei şi Washington.Sursa citată, care a vorbit sub acoperirea anonimatului, a spus că portavionul Shandong a trecut prin apropierea insulei Kinmen, aflată sub controlul Taiwanului.''În jurul orei 10:30, CV-17 a apărut la circa 30 de mile nautice la sud-vest de Kinmen şi a fost fotografiat de un pasager de pe un zbor civil'', a afirmat sursa, referindu-se la numărul de serviciu al portavionului Shandong.Nava USS Ralph Johnson, un distrugător din clasa Arleigh Burke, a urmărit portavionul chinez, care nu avea niciun avion pe punte şi naviga către nord prin strâmtoare.Taiwanul a trimis nave militare pentru a monitoriza situaţia.Traversarea Strâmtorii Taiwan de portavionul Shandong a avut loc cu aproximativ 12 ore înaintea unei convorbiri telefonice între preşedintele american Joe Biden şi omologul său chinez Xi Jinping.China afirmă că Taiwanul este cea mai sensibilă şi cea mai importantă chestiune din relaţiile sale cu SUA. Washingtonul nu are relaţii diplomatice oficiale cu autorităţile de la Taipei, dar este cel mai important susţinător extern şi furnizor de arme al Taiwanului.Celălalt portavion al Chinei, Liaoning, este utilizat în general pentru antrenamente.