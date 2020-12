Tensiunile din PNL se țin lanț: 'Lui Marcel Boloș i s-a refuzat șansa de a fi parlamentar'

Deputatul PNL Florin Roman continuă să critice selecția miniștrilor partidului și acuză că fostul ministru al fondurilor europene, Marcel Boloș, a fost tras pe linie moartă.

„Marcel Bolos a fost, sincer sa fiu și fără sa se supere alți colegi, ministrul care ne-a salvat din punct de vedere economic, in timpul pandemiei, prin banii europeni pe care a reușit sa-i atragă! A salvat sute de milioane de la dezangajare pentru Romania și a adus miliarde de euro, bani noi, intr-o perioada de criza! A fost preferatul meu in guvernul trecut. Un ardelean serios, modest și eficient! Nu a fost o vedeta, a stat cu modestie la locul lui. Dacă in cazul Violetei Alexandru am pierdut noi ca PNL un ministru bun, dar am câștigat un parlamentar grozav, lui Marcel Bolos i-a fost refuzata aceasta sansa. O merita din plin! Sper ca finalul de an sa le dea minte celor care au renunțat cu atâta ușurintă la un profesionist desăvârșit ca Marcel Bolos și sa îl vedem in guvernul Citu! Romania are nevoie de el! Mulțumim domnule Bolos pentru cum v-ați slujit țara in pandemie!”, a scris Florin Roman pe Facebook.