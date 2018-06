Teodor Meleşcanu face un anunţ cu privire la ambasada României din Israel: 'Va fi gata în două săptămâni...'

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat luni că evaluarea MAE privind mutarea Ambasadei ţării noastre de la Tel Aviv la Ierusalim va fi finalizată în termen de două săptămâni, precizând că materialul va fi prezentat decidenţilor politici pentru o hotărâre, ultimul cuvânt avându-l preşedintele Klaus Iohannis, transmite Agerpres.

Şeful diplomaţiei române a subliniat că, în opinia sa, este nevoie de un consens politic pe această temă."Lucrăm la evaluarea pe probleme economice. Această evaluare va fi gata probabil în vreo două săptămâni", a spus Meleşcanu, întrebat la Parlament în legătură cu stadiul discuţiilor privind mutarea Ambasadei României din Israel.

Întrebat dacă în acest moment mutarea ambasadei are mai multe avantaje sau dezavantaje, Meleşcanu a răspuns: "Sunt avantaje şi dezavantaje. Totul este să le cântărim şi acest lucru se va face la nivel politic".



"Toate vor fi puse în analiza pe care o facem. Este vorba de două săptămâni, va fi gata evaluarea pe care o facem noi şi o vom prezenta decidenţilor politici", a adăugat ministrul de Externe.



Meleşcanu a precizat că nu a mai avut vreo discuţie cu premierul Viorica Dăncilă şi nici cu Administraţia Prezidenţială pe această temă.



"Intenţionăm să facem analiza şi să propunem nişte alternative. (...) Voi prezenta în scris pentru toţi decidenţii politici care contribuie la adoptarea politicii externe: preşedintele, preşedinţii celor două Camere şi prim-ministrul", a mai spus Meleşcanu.



"Evaluarea este, din punctul nostru de vedere, un material care să prezinte decidenţilor politici situaţia care este, dar decizia va fi o decizie politică. (...) În mod normal va trebui să fie o decizie adoptată de toţi decidenţii politici", a susţinut Meleşcanu, precizând că este nevoie de un consens.

Întrebat dacă preşedintele are ultimul cuvânt, Meleşcanu a răspuns: "Da, are ultimul cuvânt".



"Din punctul meu de vedere nu am în perspectivă ideea de a avea opinii diferite (între preşedinte şi Guvern - n.r.). Pe probleme de politică externă este nevoie foarte mare de a avea consens politic, indiferent de culorile reprezentate în Parlament, de preşedinte, de premier. Deci obiectivul nostru este să dăm soluţii care să fie acceptate de toţi decidenţii politici", a completat Meleşcanu.



Ministrul Afacerilor externe a arătat că memorandumul poate fi desecretizat dacă există un consens la nivelul Guvernului în acest sens. "Poate fi desecretizat memorandumul, dar oricum s-a făcut cunoscut de toată lumea, l-aţi văzut în mass-media", a spus el. În context, întrebat dacă Liviu Dragnea i-a cerut să desecretizeze memorandumul, Meleşcanu a răspuns: "Nu, mie nu mi-a cerut nimeni nimic".