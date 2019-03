Teodorovici, critici dure pentru UE - Informațiile din raportul de țară, puse în context nefavorabil. Vorbim de familie europeană, dar fiecare e pentru el

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a criticat dur Uniunea Europeana, in cadrul conferintei cu tema „Semestrul european: Raportul de țară pentru România 2019”, menționând că informațiile din raportul Comisiei privind România sunt puse într-un context nefavorabil. Ministrul acuză că statele membre sunt tratate diferit.

Raportul privind România arată că sărăcia rămâne o problemă importantă și că inegalitățile regionale cresc, potrivit informatiilor furnizate de Corina Cretu.

"În al doilea rând, dezvoltarea țării este condiționată de capacitatea administrativă. Birocrația, responsabilitățile și resursele fragmentate, toate acestea împiedică asigurarea serviciilor publice de calitate și blochează investițiile. Dar nevoia de mai multe investiții există și se manifestă acut mai ales în educație, sănătate sau incluziune socială, în infrastructura de transport, energie și mediu", arata comisarul european.

Comisarul european menționează, printre recomandări, investitii la nivel regional de politici adaptate, flexibile, care să răspundă nevoilor și provocărilor de la nivel local.

"Estimarile Comisiei sunt mai pesimiste, iar diferentele afecteaza orientarile de politica. Am atras atentia asupra faptului ca previziunile economice au capacitatea de a influenta orientările investitorilor. Romania a fost incadrata in categoria statelor cu dezechilibre, chiar daca pragurile sunt depasite de 13 state membre, iar dintre cele 15 state care nu se confrunta dezechilibre, nu exista nicunul care sa repecte indicatorii. Informatiile incluse in raport, chiar daca sunt corecte, de cele mai multe ori sunt puse in context nefavorabil.

Obiectivul nostru este de majorare treptata pana la 3,9 % din PIB in cazul investitiilor pana in 2022. Mesajul nostru politic este că noi consideram ca toti cetatenii europeni sunt egali si trebuie sa fie tratati ca atare. E la fel de clar ca pentru ca toate statele membre sa fie egale e nevoie de incredere si coeziune", a declarat Eugen Teodorovici.

Ministrul Finanțelor a reluat o declarație a președintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, în care se referea la faptul ca nu va accepta dublu standard în ceea ce priveste calitatea alimentelor, mentionand că la finalul mandatului acestuia, in materie de standard de calitate, declaratiile sunt neinsotie de actiuni.

"UE doar pare preocupata ,iar lipsa unei directive care sa imputerniceasca statele sa actioneze intr-un domeniu conduce la situatia ca daca un stat sanctioneaza dublul standard inevitabil intra in coliziune cu celelalte. (..) E foarte important sa avem un dialog deschis, ca daca luam doar ce apare in media, doar la un moment dat, e clar ca informatia pe care o primim nu e chiar corecta si reala. Vorbim de familie europeana, dar fiecare este pentru el", a completat ministrul.