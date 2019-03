Klaus Iohannis a DISCUTAT cu Therea May. Mesaj de ULTIMĂ ORĂ pentru români, pe tema Brexit din partea președintelui

Președintele României, Klaus Iohannis, declarații la sosirea la Consiliul European. Șeful statului a vorbit despre variantele care sunt disponibile în prezent pentru Marea Britanie în procesul Brexit.

"Eu cred că avem po șansă reală să obținem o ieșire ordonată a Marii Britanii. Prioritare sunt drepturile românilor. Chiar eu am discutat personal cu doamna May ca drepturile românilor din Marea Britanie să fie asigurate și post - Brexit. Este bine că aseară destul de târziu am ajuns la o înțelegere. Este vorba de o înțelegere comună care are două variante: se prelungește ca să le dea un termen să își actualizeze legislația dacă se votează Brexit.

În cazul în care nu se votează, termenul de 12 aprilie. E o înțelegere care a fost acceptată imediat de partea britanică și care ne dă șansa și noua ca lucrurile să meargă bine", a declarat Klaus Iohannis.